الإثنين 07 أغسطس 2023
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اقتصاد

هبوط جديد يضرب الذهب مساء الاثنين 7-8-2023، مؤشر المعدن الأصفر بالبورصة

مؤشرات الذهب، فيتو
مؤشرات الذهب، فيتو

هبوط جديد يضرب سعر الذهب مساء الأثنين ، تشهد أسعار الذهب الآن استقرارًا عالميًّا، وذلك واضح بحركة المؤشرات العالمية، بالإضافة إلى أن السوق المحلي يشهد استقرارًا بسعر جرام الذهب لعيار 24 بالأسواق محليًّا ليصل سعر الجرام للشراء إلى 2451.53 جنيه، وتقدم فيتو آخر تطورات  أسعار الذهب بالسوق المحلي من خلال موقع البورصة المصرية، وهناك حالة من الاستقرار في سعر الذهب في الأسواق المحلية، وفقا لتوقعات خبراء أسواق المال والمحللين الفنيين لمؤشرات الذهب.

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اقرأ التالي: التحليل الفني لمؤشرات البورصة المصرية بتعاملات اليوم الاثنين 7-8-2023

 

الذهب، فيتو 

مؤشر الذهب بموقع البورصة المصرية 

وجاءت أسعار الذهب اليوم بحركة التداولات للذهب عيار 24 في السوق المحلي حوالى 2451.53 جنيه، ويمكن القول إن السعر الاسترشادي لـسعر جرام الذهب اليوم هو معيار ومقياس لحركة تداولات الذهب  يوميًّا بالأسواق، والمنشور على موقع البورصة المصرية وعلى حسب سعر الأوقية بالبورصات العالمية يمكن تحديد سعر الجرام، وبحسب السعر المتاح على موقع البورصة المصرية، فإن السعر المتاح للشراء لعيار 24 يمكنك معرفته يوميًّا من خلال الموقع الرسمي للبورصة المصرية باستثناء يومي العطلات، الجمعة والسبت من هنــــــــــــــــــــا.

 

مؤشرات الذهب، فيتو 

 

المؤشر العالمي للذهب

كما يمكن القول إن الوقت الحالي يشهد مؤشر الذهب العالمي، رسم قناة سعرية جديدة للذهب، وذلك بسبب زيادة سعر صرف الفائدة أواخر الشهر الماضي باجتماع البنك الفيدرالي الأمريكي، وكان ذلك ناتج عن ترند صاعد طوال شهر يوليو بسبب نسبة الشكاوى المتزايدة فى الولايات المتحدة والذي أعطانا بنسبة كبيرة أن الشهر القادم سوف يتراوح سعر الذهب من 1930 إلى 1920 دولارا للأونصة الواحدة وإذا جاء الصعود سيكون تصحيحا إلى المستوى 1975 نقطة، جدير بالذكر ان مؤشر الدولار انخفض وتراجع العائد على سندات الخزانة لأجل 10 أعوام من مستويات مرتفعة بلغها في نوفمبر بعد تقرير الوظائف الذي أصدرته وزارة العمل يوم الجمعة، كما أن الاقتصاد الأمريكي أضاف وظائف أقل من المتوقع في يوليو الماضي.      

 

الذهب، فيتو 

 

احتياطيات الصين من الذهب

قال بنك الشعب الصيني اليوم الإثنين، إن كمية الذهب التي يحتفظ بها ارتفعت بمقدار 740 ألف أونصة تروي، أي ما يعادل نحو 23 طنًا، ليصل إجمالي الاحتياطيات إلى 2137 طنًا، منها نحو 188 طنًا أُضيف عبر سلسلة من المشتريات المتواصلة التي بدأت في نوفمبر 2022، كما قادت الصين مشتريات البنوك المركزية في الأشهر الأخيرة مواصلةً تنويع احتياطياتها، وقد ساعد ذلك على استمرار ارتفاع الأسعار رغم زيادة أسعار الفائدة في جميع أنحاء العالم، والذي عادة ما يقلل الطلب على المعدن النفيس الذي لا يدر فائدة.

 

التحليل الفني لمؤشرات البورصة المصرية بتعاملات اليوم الاثنين 7-8-2023

هبوط مفاجئ لسعر الذهب بمنتصف التعاملات، مؤشر الذهب بالبورصة المصرية مباشر

 

نقدم لكم من خلال موقع "فيتو"، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم، أسعار الدولار، أسعار اليورو، أسعار العملات، أخبار الرياضة، أخبار مصر، أخبار الاقتصاد، أخبار المحافظات، أخبار السياسة، أخبار الحوادث، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي، الدوري الإيطالي، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا، دوري أبطال أفريقيا، دوري أبطال آسيا، والأحداث الهامة والسياسة الخارجية والداخلية، بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

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