الإثنين 07 أغسطس 2023
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اقتصاد

أكثر سيارات النقل مبيعًا بمصر في النصف الأول من 2023

سيارات النقل
سيارات النقل

سيارات النقل، شهدت سيارات النقل تراجع كبير فى المبيعات خلال النصف الأول من العام الجاري 2023، بنسبه تصل لنحو71% مقارنة بالنصف الأول من 2022.

ووفقا لما نشره الاميك “مجلس معلومات سوق السيارات”، فإن مبيعات السيارات النقل خلال 2023 بلغت نحو 5994 شاحنة مقارنة بـ 20.645 ألف شاحنة في النصف الأول المقارن في 2022 بانخفاض 71%.

مبيعات النقل التجميع المحلي والاستيراد بمصر

ووفقا لما نشره الاميك، تراجع أيضا فى مبيعات الشاحنات التجميع محلي  4600 شاحنة مقارنة بـ 18.079 ألف شاحنة في النصف الأول من 2022 بانخفاض 75%.

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كما تراجعت مبيعات شاحنات استيراد بنسبة تصل نحو 46% من أصل 2566 شاحنة في 2022 إلى 1394 شاحنة في 2023.

 

ترتيب شركات النقل في 2023 مصر


نشر الاميك مجلس معلومات سوق السيارات، أكثر السيارات  النقل مبيعا في مصر في النصف الأول من 2023، فجاءت كالتالي:

1- شيفروليه 3899 سيارة بحصة 65%.

2- تويوتا 648 سيارة بحصة 11%.

3- جي ام سي 456 سيارة بحصة 8%.

4- سوزوكي 456 سيارة .

5- مرسيدس mcv بعدد 143 سيارة .

6- فيات 55 سيارة .

7- هيونداي 49 سيارة .

8- فولفو 24 سيارة . 

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