أخبار الحوادث اليوم، النيابة الإدارية تعاين موقع حريق مستشفى دمياط الجامعي.. لحظة النطق بالحكم على المتهم بقتل شاب بالعمرانية

أخبار الحوادث اليوم، نشر قسم الحوادث على مدار الساعات الماضية عددًا من الأخبار والقضايا المهمة التي تصدرت قائمة التغطية الإخبارية، ونالت اهتمام القراء، وأبرزها:

أجرت النيابة الإدارية بدمياط الجديدة، اليوم الاثنين، معاينةً لموقع الحريق الذي نشب أمس الأحد بمستشفى دمياط الجامعي التابعة لجامعة الأزهر بمحافظة دمياط.

سقط في قبضة ضباط الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، اليوم الإثنين، 6 عناصر إجرامية بالإسكندرية بحوزتهم مخدري الحشيش والهيروين بقيمة 1.1 مليون جنيه.

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لقى مزارع مصرعه أثر تعرضه للضرب حتى الموت بزعم علاجه من مس شيطاني بكفر الشيخ، وتمكن قطاع الأمن العام برئاسة اللواء محمود أبو عمرة مساعد وزير الداخلية من ضبط المتهمين مرتكبي الواقعة.

لقى تاجر مخدرات مصرعه فى تبادل لإطلاق النيران مع الشرطة بمحافظة المنيا كما ألقى القبض على 3 آخرين من معاونيه.

لقي شخصان مصرعهما وأصيب 4 آخرون في حادث تصادم سيارتين ملاكي بطريق الإسكندرية مطروح، وتم على الفور الدفع بسيارات الإسعاف ونقلهم إلى مستشفى الحمام المركزي.

رصدت كاميرا فيتو لحظة نطق محكمة جنايات الجيزة ، بالحكم على المتهم بقتل شاب بالعمرانية بالإعدام شنقا؛ بسبب شكه في وجود علاقة غير شرعية بين الضحية وزوجة والده، بعد إحالة أوراقه إلى فضيلة المفتي الجلسة السابقة، لأخذ رأي الشرع في إعدامه.

تعرض مدير عام المواد الثقافية بالقليوبية لسرقة حقيبة تحوى رسائل علمية هامة أثناء استقلاله قطار رقم 946 " الإسماعيلية – القاهرة".

قررت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، إحالة الدعوى المقامة من عبد السلام إبراهيم إسماعيل " مدير المركز القومي لدعم المواطنة وحقوق الإنسان" للمفوضين والتي يطالب فيها بإلغاء قرار الامتناع عن فتح تحقيق وإحالة جمال وعلاء حسني مبارك إلى النيابة العامة لاتهامهم بالكسب غير المشروع واسترداد جميع الأموال المهربة من كافة أنحاء العالم ومنع عائلة مبارك وجميع رموز الحزب الوطني من الترشح لأي منصب رفيع بالدولة.

تسلمت أسرة 3 شقيقات لقين مصرعهن غرقا في مياه نهر النيل بالمعادي، وذلك بعد إجراء الصفة التشريحية للجثث.

تبدأ اليوم الاثنين، المعاهد الفنية الصحية الشرطية في استقبال راغبي الالتحاق من حاملي الشهادة الثانوية العامة لسحب كراسات تقديم طلبات الالتحاق بالمعهد الفني الصحي الشرطي..

قضت محكمة جنايات البحر الأحمر، بإحالة أوراق شقيقين إلى فضيلة المفتي لاتهامهما بقتل زوجة أحدهما وابنتها بمدينة رأس غارب.