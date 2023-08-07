سرقة حقيبة رسائل علمية هامة من مدير عام المواد الثقافية بالقليوبية
تعرض مدير عام المواد الثقافية بالقليوبية لسرقة حقيبة تحوى رسائل علمية هامة أثناء استقلاله قطار رقم 946 " الإسماعيلية – القاهرة".
وحرر الدكتور محمد فخري مدير عام المواد الثقافية بالقليوبية، محضرًا حمل رقم 4/73 أحوال نقطة شرطة محطة قطار بنها ثم انتقل إلى قسم أول بنها برقم الصادر 437 بتاريخ 6/8/2023 .
وقال الدكتور محمد فخرى، إن لصًا استقل القطار من محطة أبو حماد ونزل فى محطة بنها بعد سرقة الحقيبة، موضحا أن الحقيبة ليس بها أموال ولكن رسائل وأبحاث علمية هامة يعمل عليها منذ سنوات وأشار إلى أن كاميرات المراقبة رصدت المتهم أثناء نزوله من القطار في محطة بنها بحوزته الحقيبة المسروقة.
وناشد الدكتور محمد فخري والأجهزة الأمنية بسرعة استعادة الحقيبة المسروقة.
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