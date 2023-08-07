الثلاثاء 08 أغسطس 2023
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حوادث

إحالة أوراق شقيقين للمفتي لاتهامهما بقتل زوجة وابنة أحدهما

محكمة، فيتو
محكمة، فيتو

قضت محكمة جنايات البحر الأحمر، بإحالة أوراق شقيقين إلى فضيلة المفتي لاتهامهما بقتل زوجة أحدهما وابنتها بمدينة رأس غارب.

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كانت مديرية أمن البحر الأحمر كشفت غموض العثور على جثتين "ملفوفتين بملاءتين" بإحدى المناطق الجبلية بطريق (الزعفرانة  - رأس غارب)، إحداهما بها آثار إصابات طعن بالصدر.

 تلقى مدير أمن البحر الأحمر، إخطارا بالعثور على جثتين مجهولتين، قبل منطقة غرب بكر بطريق" رأس غارب - الزعفرانة "، وانتقلت الأجهزة الأمنية لمكان الواقعة، وتم  إيداع الجثتين مشرحة مستشفى رأس غارب المركزي.

توصلت التحريات إلى تحديد هوية المجني عليهما وتبين أنهما (ربة منزل وكريمتها- مقيمتان برأس غارب)  أن وراء ارتكاب الواقعة زوج الأولى وشقيقه. 

وعقب تقنين الإجراءات القى القبض على  المتهمين واعترفا بارتكاب الواقعة، حيث قام أحدهما بالتعدي على المجنى عليها الثانية بسلاح أبيض، وقام الآخر بكتم أنفاس المجنى عليها الأولى حتى فارقتا الحياة، وقاما بالتخلص من جثتيهما بمنطقة جبلية، وذلك لوجود خلافات بين المجنى عليهما ووالدة المتهمين.

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محكمة جنايات البحر الأحمر مديرية أمن البحر الأحمر مدينة رأس غارب

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