لحظة النطق بالحكم على المتهم بقتل شاب بالعمرانية (فيديو)

رصدت كاميرا فيتو لحظة نطق محكمة جنايات الجيزة ، بالحكم على المتهم بقتل شاب بالعمرانية بالإعدام شنقا؛ بسبب شكه في وجود علاقة غير شرعية بين الضحية وزوجة والده، بعد إحالة أوراقه إلى فضيلة المفتي الجلسة السابقة، لأخذ رأي الشرع في إعدامه.

صدر القرار برئاسة المستشار عبد الشافي عثمان وعضوية كلا من احمد دهشان ومحمد فوزي وأمين سري أشرف صلاح.

إحالة أوراق متهم بقتل شاب في العمرانية للمفتي

وجاء في أمر الإحالة أن المتهمين في القضية رقم 11730 لسنة 2022، جنايات العمرانية رقم 4722 لسنة 2022، كلي جنوب الجيزة، أن المتهم أحمد ص. 27 سنة، فني ألوميتال، في ليلة 13 أغسطس 2022 بدائرة قسم شرطة العمرانية بمحافظة الجيزة، قتل المجني عليه محمد طه، عمدا مع سبق الإصرار، بأن بيت النية وعقد العزم على قتله لمظنته في علاقة بينه وزوجة والده ورغبة في سرقته؛ وما أن ظفر به بمسكنه تعدى عليه بأداة، مسددا إليه عدة ضربات برأسه؛ فأحدث ما ألم به مـن إصابات أظهرها تقرير الصفة التشريحية التي أودت بحياته على النحو المبين بالتحقيقات.

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وأضاف أمر الإحالة، أنه ارتبطت تلك الجناية محل الوصف السابق بجنحة سرقة هي أنه في ذات الزمان والمكان سرق المبلغ المالي المبين قدرا بالأوراق، والمملوك للمجني عليه محمد طه محمد حسن بأنه وعقب قتله له بعد أن فتش عن مراده حتى استولى عليه، وكان ذلك من مسكنه ليلا ثم فر بالمسروقات هربا على النحو المبين بالتحقيقات، وأحرز بقصد التعاطي جوهرا مخدر الحشيش في غير الأحوال المصرح بها قانونا، وأحرز أداة قطع حديدية، استخدمها في التعدي على المجني عليه بالجريمة محل الوصف السابق بغير مسوغ قانوني، وفي غير حالات الضرورة المهنية أو الحرفية.

القتل العمد

والقتل العمد يتحقق فيه أمرين، أحدهما قصد الشخص بالقتل، فلو كان غير قاصد لقتله، فإنه لا يسمى عمدًا؛ وثانيهما، أن تكون الوسيلة في القتل مما يقتل غالبًا، فلو أنه ضربه بعصا صغيرة، أو بحصاة صغيرة في غير مقتل فمات من ذلك الضرب فإنه لا يسمى ذلك القتل قتل عمد، لأن تلك الوسيلة لا تقتل في الغالب".

وتنص الفقرة الثانية من المادة 2344 من قانون العقوبات على أنه "يحكم على فاعل هذه الجناية (أي جناية القتل العمد) بالإعدام إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى"؛ وأشار إلى أن القواعد العامة فى تعدد الجرائم والعقوبات تقضى بأن توقع عقوبة الجريمة الأشد في حالة الجرائم المتعددة المرتبطة ببعضها ارتباطًا لا يقبل التجزئة (المادة 32/2 عقوبات)، وأن تتعدد العقوبات بتعدد الجرائم إذا لم يوجد بينها هذا الارتباط (المادة 33 عقوبات).