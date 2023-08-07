الإثنين 07 أغسطس 2023
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حوادث

النيابة الإدارية تعاين موقع حريق مستشفى دمياط الجامعي (صور)

حريق مستشفى دمياط
حريق مستشفى دمياط الجامعي،فيتو

أجرت النيابة الإدارية بدمياط الجديدة، اليوم الاثنين، معاينةً لموقع الحريق الذي نشب أمس الأحد بمستشفى دمياط الجامعي التابعة  لجامعة الأزهر بمحافظة دمياط.

حريق مستشفى دمياط الجامعي
حريق مستشفى دمياط الجامعي
حريق مستشفى دمياط الجامعي

حريق مستشفى دمياط الجامعي

وتبين من المعاينة: أنه حوالي الساعة الثالثة من عصر يوم أمس الأحد، شَبَّ حريق بالعنبر رقم (٢) المخصص للعناية المركزة، والكائن بالمبنى (ب) بالدور الثالث من المستشفى، وخلّفَ العديد من التلفيات الجاري حصرها.

واستمعت النيابة لأقوال مدير المستشفى - الذي اكتشف الواقعة - إذ أفاد بأن العنبر الذي شب فيه الحريق والمخصص لحالات الرعاية المركزة، كان خاليًا من المرضى وقت الحادث، نظرًا لوجود كافة حالات الرعاية المركزة وحالات ما بعد التدخل الجراحي بعنابر أخرى، كما قامت النيابة بمناظرة عنابر الرعاية المركزة الأخرى بالمستشفى، حيث تبين عدم امتداد النيران إليها، وسلامة المرضى المحجوزين بها.

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حريق فى مستشفى الأزهر بدمياط الجديدة (صور)

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وأمرت النيابة تشكيل لجنة ثلاثية هندسية لإجراء المعاينة اللازمة للمبنى الذي شب فيه الحريق؛ لبيان مدى تأثره بالحريق من حيث السلامة الإنشائية والأضرار التي ترتبت على ذلك، وإيضاح مدى قابلية إصلاح الأضرار والتكاليف المادية اللازمة.

و تشكيل لجنة ثلاثية للوقوف على أسباب الحادث محل التحقيق، ومدى إتباع المختصين بالمستشفى لإجراءات السلامة والصحة المهنية الواجبة، وتحديد المخالفات التي قد يسفر عنها الفحص والمسؤولين عنها.

و طلب بيان رسمي من مستشفى الأزهر الجامعي بدمياط الجديدة بكافة الموجودات ومحتويات العنابر التي امتدت إليها النيران، مع تحديد القيمة المالية  للتلفيات الناجمة عن الحادث محل التحقيق.
 

 

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