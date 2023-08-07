مقتل تاجر مخدرات وضبط 3 آخرين فى المنيا، ومصدر أمنى يكشف التفاصيل
لقى تاجر مخدرات مصرعه فى تبادل لإطلاق النيران مع الشرطة بمحافظة المنيا كما ألقى القبض على 3 آخرين من معاونيه.
ونفى مصدر أمنى صحة ما تناولته القنوات الفضائية التابعة لجماعة الإخوان الإرهابية بشأن ملابسات وفاة أحد المواطنين بمحافظة المنيا.
وأوضح المصدر أن المذكور أحد تاجري المواد المخدرة (سبق اتهامه فى 9 قضايا ومطلوب التنفيذ عليه بالحبس 19 سنة فى 8 قضايا أخرى)، حيث تم إعداد أكمنة له أثناء قيامه ببيع بعض المواد المخدرة وحال استشعاره بالقوات قام بالتعدى على أحد أفراد القوة وإطلاق النيران من سلاح نارى كان بحوزته تجاه القوات، وأسفر التعامل عن إصابته بعيار نارى بالذراع الأيسر، وتم نقله للمستشفى إلا أنه توفى.
وعُثر بحوزته على كمية من مخدر الحشيش - السلاح المستخدم - عدد من الطلقات النارية.
كما تم ضبط (3 أشخاص) كان المتوفى يقوم ببيع المواد المخدرة لهم وبحوزتهم كمية من المواد المخدرة المشتراة.. وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.
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