اعتدوا عليه بزعم علاجه من مس شيطاني، مقتل مزارع في كفر الشيخ

لقى مزارع مصرعه أثر تعرضه للضرب حتى الموت بزعم علاجه من مس شيطاني بكفر الشيخ، وتمكن قطاع الأمن العام برئاسة اللواء محمود أبو عمرة مساعد وزير الداخلية من ضبط المتهمين مرتكبى الواقعة.

تلقى مركز شرطة البرلس بمديرية أمن كفر الشيخ اخطارًا من إحدى المستشفيات باستقبالها جثة مزارع - مقيم بدائرة المركز وبها إصابات متفرقة بالجسم.

وبالانتقال والفحص وبسؤال أهليته قرروا بأن المجنى عليه كان يعانى من مرض نفسي ويتلقى العلاج بإحدى مراكز العلاج النفسية والعصبية وحاول الإنتحار أكثر من مرة نتيجة مروره بحالة نفسية سيئة، مما دعاهم للاستعانة (بشخصين - مقيمين بدائرة المركز) لعلاجه وأثناء العلاج قاما بالتعدي عليه بالضرب بعصا عدة مرات بزعم وجود مس شيطاني، مما أدى لحدوث إصابته ووفاته واتهموا سالفي الذكر بالتسبب فى وفاته.

Advertisements

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبط مرتكبى الواقعة.. وبمواجهتهما أيدا ما سبق وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.