تسليم جثث 3 شقيقات غرقوا في مياه النيل بالمعادي لذويهم
تسلمت أسرة 3 شقيقات لقين مصرعهن غرقا في مياه نهر النيل بالمعادي، وذلك بعد إجراء الصفة التشريحية للجثث.
وكان فريق من النيابة العامة انتقل لمناظرة الجثامين، وأمرت النيابة بانتداب الطب الشرعي لإعداد تقرير بالصفة التشريحية للمتوفين وبيان سبب الوفاة، كما أمرت النيابة بإجراء التحريات اللازمة حول الواقعة.
وكانت قوات الإنقاذ النهري نجحت في استخراج 3 جثث لـ 3 سيدات من مياه النيل بطريق كورنيش النيل بالمعادي اتجاه حلوان.
وتبين أن الجثث الثلاث لسيدات شقيقات: الجثة الأولى لسيدة تدعى “ا. م. ن” والثانية “ي.م.ن” والثالثة وهي"و. م. ن" فيما نجت شقيقتهن الرابعة من الغرق.
وتم تحرير المحضر اللازم وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات في الواقعة.
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