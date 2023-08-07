الإثنين 07 أغسطس 2023
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حوادث

مصرع شخصين وإصابة 4 آخرين في تصادم سيارتين ملاكي بطريق الإسكندرية مطروح

تصادم سيارتين ملاكي
تصادم سيارتين ملاكي بطريق الإسكندرية مطروح، فيتو

لقي  شخصان مصرعهما وأصيب 4 آخرون في حادث تصادم سيارتين ملاكي بطريق الإسكندرية مطروح، وتم على الفور الدفع بسيارات الإسعاف ونقلهم إلى مستشفى الحمام المركزي.  

 

وحصلت فيتو على أسماء المصابين وهم: "سهام محمد قطب 43 سنة مصابه بجرح قطعي بفروة الرأس واشتباه ما بعد الارتجاج وكدمات متفرقة بالجسم، چني محمد حسين 13 سنة مصابة بكدمات متفرقة بالجسم، عثمان محمد عبدالله 22 سنة مصاب باشتباه بكسر في الفقرات العنقية واشتباه ما بعد الارتجاج،  دنيا عبدالوهاب عبدالمحسن 39 سنة مصابة بكدمات متفرقة بالجسم واشتباه ما بعد الارتجاج"، بالإضافة إلى 2 جثمان هامد.

 

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وقام الطاقم الطبي في مستشفى الحمام المركزي بإجراء الفحوصات الطبية اللازمة للمصابين وحالتهم العامة مستقرة حيث تم التحفظ على الجثامين في ثلاجة حفظ الجثامين بالمستشفى تحت تصرف النيابة العامة ومفتش الصحة وحرر المحضر اللازم للعرض على الجهات المختصة.

 

وتقدم "فيتو" 10 نصائح هامة، يجب عليك اتباعها، لتجنب حوادث الطرق، والوصول إلى وجهتك بسلام.

1- الصيانة الدورية للسيارة                       
ينبغي عمل صيانة دوريّة للسيارة، وذلك من خلال فحص الإطارات والفرامل، والتأكّد من أنّها بحالة جيدة، هذا إلى جانب تفقد المحرك، وعمل صيانة دوريّة له، والتأكد من مياه التبريد بالسيارة بشكل دوريّ.

 

2- الابتعاد عن المشتتات أثناء القيادة
ينبغي الابتعاد عن المشتتات أثناء القيادة؛ لتجنب وقوع الحوادث المروريّة، ويمكن تطبيق ذلك من خلال تجنب استعمال الهاتف المحمول، أو إرسال الرسائل النصيّة أثناء القيادة.

 

3- ضبط كافة مرايا السيارة بطريقة صحيحة، بحيث يُمكن رؤية أكبر قدر ممكن من الطريق من الخلف.

 

4- الإمساك بعجلة القيادة بكلتا اليدين، فقد يؤدي استخدام يد واحدة أثناء القيادة لوقوع حادث.

 

5- مراقبة الطريق بحذر، فقد يظهر طفل، أو حيوان أليف، أو أحد سائقي الدراجات النارية بشكل مفاجئ؛ لذا يجب أن يكون السائق متيقظًا في كافة الأوقات.

 

6- عدم الإسراع عند تحول ضوء الإشارة الضوئيّة إلى اللون الأخضر.

 

7- عدم قيادة السيارة أثناء الشعور بالإرهاق والتعب، أو عند تناول أدوية تسبب النعاس؛ لأنه قد يؤدي لوقوع حادث، كما يُنصح باستشارة الطبيب عند البدء بتناول دواء جديد، إذا كان ما زال بالإمكان قيادة السيارة، أو أنه يوجد خطورة.

 

8- تجنب قيادة السيارة في الطقس السيئ، خاصةً إذا كان هناك أمطار، أو ضباب، أو رياح، أو ثلوج؛ إذ لا يمكن للسيارة الخاصة، أو السيارات المحيطة العمل بشكل طبيعيّ، الأمر الذي يؤدي وقوع الحوادث المروريّة، ومن أهم النصائح الواجب أخذها بعين الاعتبار في حالات الطقس السيئة، ما يلي:

 

9- تشغيل المصابيح الأماميّة للسيارة؛ للسماح للآخرين برؤية السيارة، وكذلك تشغيل مساحات الزجاج الأماميّ بشكل مستمر أثناء المطر، أو الثلج.

 

10- تجنب القيادة في الليل قدر الإمكان، أو في الساعات الأولى من الصباح الباكر.

 

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