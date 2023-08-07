سقوط 6 تجار مخدرات بحوزتهم حشيش وهيروين بـ 1.1 مليون جنيه بالإسكندرية

سقط في قبضة ضباط الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، اليوم الإثنين، 6 عناصر إجرامية بالإسكندرية بحوزتهم مخدري الحشيش والهيروين بقيمة 1.1 مليون جنيه.

أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بالتنسيق مع مديرية أمن الإسكندرية قيام 6 عناصر إجرامية لـ"أربعة منهم معلومات جنائية" بالاتجار في المواد المخدرة وترويجها على عملائهم مُتخذين من دائرة قسمى شرطة (أول وثان العامرية) مسرحًا لمزاولة نشاطهم الإجرامي.

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وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطهم وبحوزتهم كمية من مخدر الحشيش وزنت 15 كيلو جرام - كمية من مخدر الهيروين – سلاح أبيض– ميزان حساس.



وبمواجهتهم بالمضبوطات أيدوا ما جاء بالتحريات وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بـ( 1,100,000 "واحد مليون ومائة ألف جنيه" تقريبًا) وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

يأتي ذلك استمرارا لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة جرائم الاتجار في المواد المخدرة والأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة.