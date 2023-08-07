اليوم، فتح باب سحب كراسات التقديم في المعاهد الفنية الصحية الشرطية

تبدأ اليوم الاثنين، المعاهد الفنية الصحية الشرطية في استقبال راغبي الالتحاق من حاملي الشهادة الثانوية العامة لسحب كراسات تقديم طلبات الالتحاق بالمعهد الفني الصحي الشرطي.

وحددت وزارة الداخلية، سحب كراسات الشروط بداية من 7 أغسطس الجارى حتى 7 سبتمبر المقبل.

أماكن سحب كراسات الشرطة

وسيكون سحب الكراسات من مستشفيات الشرطة فى مناطق "مستشفى الشرطة بمدينة نصر – مستشفى الشرطة بـ طنطا – مستشفى الشرطة بـ أسيوط – مستشفى الشرطة فى الإسكندرية".

Advertisements

شروط التقديم فى المعاهد الفنية الصحية الشرطية



أن يكون مصرى الجنسية ومن أبوين مصريين يتمتعان بالجنسية المصرية عن غير طريق التجنس. ألا يقل السن عن 18 سنة ميلادية وألا يزيد عن 25 سنة فى أول أكتوبر 2023م.

ألا يقل الطول عن 160 سم للإناث، 165 سم للذكور، وألا يزيد الوزن عن ناتج طرح 100 من طوله (الوزن= الطول-100) مع زيادة أو نقص لا تتجاوز 10 كجم.

أن يكون حاصلًا على الشهادة الثانوية العامة شعبة (علمى علوم) أو الشهادة الثانوية الأزهرية (علمى) للعام الدراسى الحالى (2022- 2023) أو (أي أعوام سابقة) - (مع مراعاة ما ورد بالبند الثانى فيما يتعلق بسن المتقدم فى أول أكتوبر 2023) بحد أدنى 60% وألا يقل مجموع النسبة المئوية لدرجات اللغة الإنجليزية عن 65%.

أن يكون قد أدى الخدمة العسكرية الإلزامية أو أعفى منها نهائيًا "بالنسبة للذكور" ويتم تقديم شهادة أداء الخدمة العسكرية أو الإعفاء النهائي منها للجنة قبول الطلبات قبل بدء الاختبارات.

أن يكون محمود السيرة حسن السمعة.

ألا يكون قد سبق الحكم عليه بعقوبة جنائية مقيدة للحرية فى جناية أو جنحة مخلة بالشرف أو الأمانة.

ألا يكون قد سبق فصله من أحد المعاهد الشرطية أو العسكرية أو الخدمة الحكومية، أو القطاع العام، أو قطاع الأعمال العام، بقرار أو بحكم نهائى.

أن يستوفي شروط اللياقة الصحية التى يحددها المجلس الطبى المتخصص لهيئة الشرطة.

ألا يكون متزوجًا أو سبق له الزواج، وأن يتعهد كتابةً بعدم الزواج أثناء مدة الدراسة بالمعهد.

أن يقر الطالب بقبوله العمل فى أى جهة شرطية وفقًا لاحتياجات العمل.