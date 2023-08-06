الأحد 06 أغسطس 2023
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رياضة

البطولة العربية، الشباب يبحث عن الانتصار الأول أمام الوحدة والتأهل الخامس

الشباب السعودي،فيتو
الشباب السعودي،فيتو

البطولة العربية، يدخل الشباب السعودي مباراة الوحدة الإماراتي الليلة للبحث عن تحقيق أول فوز تاريخيا، بعد 4 مواجهات سابقة. 

والتقي الشباب والوحدة الإماراتي 4 مرات حملت طابع المباريات الودية، كانت أولها عام 2010 وانتهت 2-2.

 

مباريات الشباب السعودي والوحدة الإماراتي

كما التقى الفريقان عام 2013 وفاز الوحدة بهدف نظيف، ثم تعادلا 1-1 عام 2015، وخسر الشباب أمام الوحدة الاماراتي 0-2 في شهر نوفمبر من العام الماضي.

 

كما يأمل الشباب السعودي في الوصول للدور نصف النهائي بالبطولة العربية للمرة الخامسة في تاريخه، بعدما بلغ هذا الدور من قبل 4 مرات في البطولات العربية.

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وكانت المرة الأولى للشباب في نصف النهائي، خلال النسخة الأولى التي توج بلقبها عام 1992، وفي المرة الثانية عام 1998 استكمل المشوار وعبر إلى النهائي، لكنه خسر أمام وداد تلمسان الجزائري بنتيجة (1-3).

وعاد الشباب للمربع الذهبي عربيا في نسخة عام 1999، وتمكن من تحقيق البطولة للمرة الثانية في تاريخه أمام الجيش السوري.

وانتظر الشباب السعودي 20 عاما، حتى يصل للدور نصف النهائي في البطولة العربية، وتحديدا خلال نسخة موسم 2020-2021 التي حملت اسم كأس محمد السادس للأندية الأبطال، لكنه غادر هذا الدور أمام اتحاد جدة بعد أن تعادلا ذهابا 2-2، وخسر إيابا بنتيجة 1-2.

في المقابل، يسعى الوحدة الاماراتي إلى أن يصبح ثاني ناد إماراتي يبلغ نصف النهائي بعد الوصل في نسخة 1988.

 

 وتستكمل اليوم الأحد، منافسات دور الثمانية من بطولة كأس الملك سلمان للأندية 2023 بمباراتين حين يلتقي الرجاء مع النصر، والشباب أمام الوحدة.

 

الشباب ضد الوحدة 

يلتقي الشباب السعودي مع الوحدة،  الليلة على ملعب استاد الملك فهد، في ختاممواجهات دور ربع النهائي من البطولة العربية "كأس الملك سلمان 2023".

تأهل الوحدة الاماراتي بقيادة موسيماني كوصيف للمجموعة الرابعة بعد تحقيق انتصارين على شباب بلوزداد الجزائري والكويت الكويتي، بينما خسر أمام الرجاء المغربي في المباراة الثالثة.

فيما تأهل الشباب إلى ربع نهائي البطولة العربية بعد تصدره ترتيب المجموعة الثالثة برصيد 7 نقاط، من فوزين على الاتحاد المنستيري التونسي والزمالك بينما تعادل مع النصر السعودي.

 

مواعيد مباريات اليوم في ربع نهائي البطولة العربية للأندية

النصر السعودي ضد الرجاء المغربي  6.00 مساء.

الشباب السعودي ضد الوحدة الاماراتي 9.00 مساء.

 

تأهل الشرطة والهلال

وتأهل فريقا الشرطة العراقي والهلال السعودي إلى الدور نصف النهائي لبطولة كأس الملك سلمان للأندية العربية 2023 لكرة القدم، في انطلاقة منافسات دور الثمانية من البطولة، مساءأمس السبت.

 

الشرطة يفوز علي السد القطري

فاز فريق الشرطة على فريق السد القطري بنتيجة 4-2 في مدينة أبها، بينما حقق فريق الهلال انتصارًا بنتيجة 3-1 على فريق الاتحاد السعودي في محافظة الطائف.


في المباراة الأولى، سجل أهداف الشرطة كل من أسو رستم (هدفان) وأمير صباح وأحمد فرحان، بينما جاءت ثنائية فريق السد بواسطة اللاعب أكرم عفيف.

 

الهلال يفوز علي اتحاد جدة 

وفي المباراة الثانية، فاز الهلال علي اتحاد جدة 3-1، سجل أهداف الهلال كل من سيرجي سافيتش وسالم الدوسري ومالكوم فيليب، بينما جاء هدف الاتحاد بواسطة روماريو دا سيلفا.

 

مواجهات نصف نهائي البطولة العربية 

وينتظر فريق الشرطة الفائز من مباراة الرجاء المغربي والنصر السعودي، بينما يلاقي فريق الهلال، الفائز من لقاء الشباب السعودي والوحدة الإماراتي، وذلك في إطار منافسات الدور نصف النهائي.
 

موعد مباراة الشباب السعودي ضد الوحدة الإماراتي والقناة الناقلة

تشكيل الرجاء المتوقع لمواجهة النصر السعودي في ربع نهائي البطولة العربية

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