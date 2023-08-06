الأحد 06 أغسطس 2023
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رياضة

مواعيد مباريات اليوم في البطولة العربية للأندية

النصر السعودي، فيتو
النصر السعودي، فيتو

البطولة العربية، تستأنف اليوم منافسات الدور ربع النهائي من البطولة العربية للأندية، المقامة حاليا في المملكة العربية السعودية.

وتقام اليوم المواجهات التالية:

الرجاء البيضاوي × النصر السعودي - 6 مساء

الشباب السعودي × الوحدة الإماراتي - 9 مساء

وكانت مباريات الدور ربع النهائي قد شهدت تأهل كل من الشرطة العراقي والهلال السعودي إلى الدور قبل النهائي من منافسات البطولة العربية المقامة حاليا بالمملكة العربية السعودية.

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تأهل الهلال السعودي لنصف النهائي

فاز نادي الهلال على نظيره الاتحاد بنتيجة 3 / 1 في  المباراة التي جمعتهما بالدور ربع النهائي لبطولة كأس الملك سلمان للأندية الأبطال (البطولة العربية).

بهذه النتيجة يتأهل الهلال إلى الدور قبل النهائي بالبطولة العربية، بينما يودع الاتحاد البطولة رسميا من دور الـ8.

أهداف مباراة الهلال والاتحاد

سجل سافيتش الهدف الأول للاتحاد عن طريق رأسية قوية في الدقيقة 14، ثم ضاعف سالم الدوسري النتيجة عن طريق ركلة جزاء في نهاية الشوط الأول، وقلص رومارينيو الفارق بتسجيل الهدف الأول لاتحاد جدة في الدقيقة 56، قبل أن يسجل مالكوم الهدف الثالث في شباك الاتحاد عن طريق رأسية قوية في الدقيقة 70.

وأضاع الفرنسي كريم بنزيما ركلة جزاء في الدقيقة 78 بعد ما سددها في القائم الأيمن لحارس مرمى الاتحاد.

تشكيل الهلال أمام الاتحاد

في حراسة المرمى: عبد الله المعيوف.

في خط الدفاع: سعود عبد الحميد – كاليدو كوليبالي – علي البليهي – ياسر الشهراني.

في خط الوسط: محمد كنو – روبن نيفيز - ميشيل ديليجاو – سيرجي ميلينكوفيتش سافيتش – سالم الدوسري.

في خط الهجوم: مالكوم.

تشكيل الاتحاد أمام الهلال

وشهد تشكيل الاتحاد غياب طارق حامد لاعب المنتخب الوطني بسبب الإصابة القوية التي تعرض لها في الوجه في مباراة الصفاقسي التونسي.

في حراسة المرمى: مارسيلو جروهي.

في خط الدفاع: مهند الشنقيطي، أحمد شراحيلي، زكريا هوساوي، أحمد بامسعود.

في خط الوسط: نجولو كانتي، إيجور كورنادو، صالح العامري.

في خط الهجوم: رومارينيو، كريم بنزيما، جواو جوتا.

تاريخ  مواجهات المدربان البرتغاليان خورخي جيسوس ونونو سانتو

تواجه المدربين في البرتغال، حيث التقى ريو آفي مع نونو، وبنفيكا بقيادة جيسوس 4 مرات في الدوري على مدى موسمين، خسرها نونو كلها، منها هزيمتان بالأربعة والستة.

وعاد المدربان وتواجه الفريقان في نهائي بطولتي كأس البرتغال، وكأس الدوري، واكتفى سانتو بوصافة البطولتين، في 7 و18 مايو 2014.

وبعد عامين، قاد نونو فريق بورتو المعروف بتقاليده في تحقيق البطولات، وفي ثالث جولات الدوري موسم “2016ـ2017” استقبله جيسوس، الذي كان يشرف على سبورتينج لشبونة، ومجددًا انتصر خورخي للمرة السابعة على التوالي.

ونجح سانتو في تحقيق فوزه الوحيد له على جيسوس إيابا، ليسهم في حسم الوصافة وبطاقة التأهل المباشر لدوري أبطال أوروبا.

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