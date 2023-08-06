موعد مباراة الشباب السعودي ضد الوحدة الإماراتي والقناة الناقلة

البطولة العربية، يلتقي الشباب السعودي مع الوحدة، الليلة على ملعب استاد الملك فهد، في ختام مواجهات دور ربع النهائي من البطولة العربية "كأس الملك سلمان 2023".

موعد مباراة الشباب ضد الوحدة الإماراتي

وتنطلق صافرة مباراة الشباب السعودي مع الوحدة الإماراتي في تمام التاسعة مساء بتوقيت القاهرة والسعودية.

وتستكمل اليوم الأحد، منافسات دور الثمانية من بطولة كأس الملك سلمان للأندية 2023 بمباراتين حين يلتقي الرجاء مع النصر، والشباب أمام الوحدة.

تأهل الوحدة الإماراتي بقيادة موسيماني كوصيف للمجموعة الرابعة بعد تحقيق انتصارين على شباب بلوزداد الجزائري والكويت الكويتي، بينما خسر أمام الرجاء المغربي في المباراة الثالثة.

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فيما تأهل الشباب إلى ربع نهائي البطولة العربية بعد تصدره ترتيب المجموعة الثالثة برصيد 7 نقاط، من فوزين على الاتحاد المنستيري التونسي والزمالك بينما تعادل مع النصر السعودي.

القناة الناقلة لمباراة الشباب السعودي والوحدة الاماراتي

وتنقل مباراة الشباب السعودي ضد الوحدة الإماراتي ومباريات كأس البطولة العربية عبر شاشة قناة SSC السعودية الرياضية التي تمتلك حقوق البث المباشر لمباريات البطولة العربية للأندية 2023.

تردد قنوات SSC السعودية

القمر الصناعي: النايل سات

التردد: 12523.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: ⅚.

الاستقطاب: عمودي.

القمر الصناعي: عربسات

التردد: 12418.

الاستقطاب: أفقي.

الترميز: – 27500.

معامل التصحيح: 5/6.

مواعيد مباريات اليوم في ربع نهائي البطولة العربية للأندية

النصر السعودي ضد الرجاء المغربي 6.00 مساء

الشباب السعودي ضد الوحدة الإماراتي 9.00 مساء

تأهل الشرطة والهلال

وتأهل فريقا الشرطة العراقي والهلال السعودي إلى الدور نصف النهائي لبطولة كأس الملك سلمان للأندية العربية 2023 لكرة القدم، في انطلاقة منافسات دور الثمانية من البطولة، مساءأمس السبت.

الشرطة يفوز علي السد القطري

فاز فريق الشرطة على فريق السد القطري بنتيجة 4-2 في مدينة أبها، بينما حقق فريق الهلال انتصارًا بنتيجة 3-1 على فريق الاتحاد السعودي في محافظة الطائف.

في المباراة الأولى، سجل أهداف الشرطة كل من أسو رستم (هدفان) وأمير صباح وأحمد فرحان، بينما جاءت ثنائية فريق السد بواسطة اللاعب أكرم عفيف.

الهلال يفوز علي اتحاد جدة

وفي المباراة الثانية، فاز الهلال علي اتحاد جدة 3-1، سجل أهداف الهلال كل من سيرجي سافيتش وسالم الدوسري ومالكوم فيليب، بينما جاء هدف الاتحاد بواسطة روماريو دا سيلفا.

مواجهات نصف نهائي البطولة العربية

وينتظر فريق الشرطة الفائز من مباراة الرجاء المغربي والنصر السعودي، بينما يلاقي فريق الهلال، الفائز من لقاء الشباب السعودي والوحدة الإماراتي، وذلك في إطار منافسات الدور نصف النهائي.