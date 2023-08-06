تشكيل الرجاء المتوقع لمواجهة النصر السعودي في ربع نهائي البطولة العربية

البطولة العربية، ينتظر فريق الرجاء المغربي، مواجهة من العيار الثقيل اليوم الأحد أمام النصر السعودي في دور ربع النهائي لكأس البطولة العربية “ كأس الملك سلمان للأندية 2023”.

واستقر الجهاز الفني لفريق الرجاء المغربي على التشكيل المتوقع لمواجهة النصر السعودي اليوم الأحد والذي جاء كالتالي..

تشكيل الرجاء المتوقع أمام النصر السعودي

حراسة المرمى: أنس الزنيتي.

الدفاع: عبد الله البدوي، جمال حركاس، إسماعيل مقدم، محمود بنتايك.

الوسط: روجي أهولو، زكرياء الوردي، محمد مكعازي، محمد زريدة.

الهجوم: الحسين رحيمي ويسري بوزوق.

ويحمل نادي الرجاء البيضاوي المغربي، آمال القارة الأفريقية، بعد بلوغه الدور الثاني من البطولة العربية بعد خروج كل من الزمالك والوداد المغربي والترجي والصفاقسي والمنستيري التونسي.

ونجح نادي الرجاء المغربي في تحقيق العلامة الكاملة مع الاتحاد السعودي في دور المجموعات من البطولة العربية برصيد 9 نقاط.

ويعد فريق الرجاء البيضاوي المغربي ثاني أكثر فريق محافظة على نظافة الشباك في مسابقة البطولة العربية بعد فريق الشباب السعودي الأقوى دفاعا بعد نهاية دور المجموعات.

وتستكمل اليوم الأحد، منافسات دور الثمانية من بطولة كأس الملك سلمان للأندية 2023 بمباراتين حين يلتقي الرجاء مع النصر، والشباب أمام الوحدة.

موعد مباراة النصر ضد الرجاء

ويلتقي النصر السعودي نظيره الرجاء المغربي، اليوم الأحد، في منافسات البطولة العربية “كأس الملك سلمان للأندية” ضمن مواجهات دور ربع النهائي للبطولة العربية، المقامة في السعودية.

وتنطلق صافرة مباراة النصر والرجاء في تمام الساعة السادسة مساءا بتوقيت القاهرة والسعودية.

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القنوات الناقلة لمباراة النصر السعودي ضد الرجاء المغربي

وتنقل مباراة النصر السعودي ضد الرجاء المغربي ومباريات كأس البطولة العربية عبر شاشة قناة SSC السعودية الرياضية التي تمتلك حقوق البث المباشر لمباريات البطولة العربية للاندية 2023.

تردد قنوات SSC السعودية

القمر الصناعي: النايل سات

التردد: 12523.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: ⅚.

الاستقطاب: عمودي.

القمر الصناعي: عربسات

التردد: 12418.

الاستقطاب: أفقي.

الترميز: – 27500.

معامل التصحيح: 5/6.

النصر كان تأهل إلي دور الـ 8 كوصيف المجموعة الثالثة، بينما الرجاء تصدر المجموعة الرابعة.

النصر فوزا وحيدا في دور المجموعات على حساب الاتحاد المنستيري التونسي بينما تعادل في مواجهتين أمام الزمالك والشباب السعودي.

وعلى الجانب الآخر، حقق فريق الرجاء 3 انتصارات في مباريات المجموعة وتصدر بالعلامة الكاملة.

مواعيد مباريات اليوم في ربع نهائي البطولة العربية للأندية

النصر السعودي ضد الرجاء المغربي 6.00 مساءا

الشباب السعودي ضد الوحدة الاماراتي 9.00 مساءا

تأهل الشرطة والهلال

وتأهل فريقا الشرطة العراقي والهلال السعودي إلى الدور نصف النهائي لبطولة كأس الملك سلمان للأندية العربية 2023 لكرة القدم، في انطلاقة منافسات دور الثمانية من البطولة، مساءأمس السبت.

الشرطة يفوز علي السد القطري



فاز فريق الشرطة على فريق السد القطري بنتيجة 4-2 في مدينة أبها، بينما حقق فريق الهلال انتصارًا بنتيجة 3-1 على فريق الاتحاد السعودي في محافظة الطائف.



في المباراة الأولى، سجل أهداف الشرطة كل من أسو رستم (هدفان) وأمير صباح وأحمد فرحان، بينما جاءت ثنائية فريق السد بواسطة اللاعب أكرم عفيف.

الهلال يفوز علي اتحاد جدة



وفي المباراة الثانية، فاز الهلال علي اتحاد جدة 3-1، سجل أهداف الهلال كل من سيرجي سافيتش وسالم الدوسري ومالكوم فيليب، بينما جاء هدف الاتحاد بواسطة روماريو دا سيلفا.

مواجهات نصف نهائي البطولة العربية



وينتظر فريق الشرطة الفائز من مباراة الرجاء المغربي والنصر السعودي، بينما يلاقي فريق الهلال، الفائز من لقاء الشباب السعودي والوحدة الإماراتي، وذلك في إطار منافسات الدور نصف النهائي.

