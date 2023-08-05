الأحد 06 أغسطس 2023
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

رياضة

الهلال يضرب الاتحاد بثلاثية ويصعد لنصف نهائي البطولة العربية (فيديو وصور)

الهلال والاتحاد،
الهلال والاتحاد، فيتو

البطولة العربية، فاز نادي الهلال على نظيره الاتحاد بنتيجة 3 / 1 في  المباراة التي جمعتهما بالدور ربع النهائي لبطولة كأس الملك سلمان للأندية الأبطال (البطولة العربية).

بهذه النتيجة يتأهل الهلال إلى الدور قبل النهائي بالبطولة العربية، بينما يودع الاتحاد البطولة رسميا من دور الـ8.

أهداف مباراة الهلال والاتحاد

سجل سافيتش الهدف الأول للاتحاد عن طريق رأسية قوية في الدقيقة 14، ثم ضاعف سالم الدوسري النتيجة عن طريق ركلة جزاء في نهاية الشوط الأول، وقلص رومارينيو الفارق بتسجيل الهدف الأول لاتحاد جدة في الدقيقة 56، قبل أن يسجل مالكوم الهدف الثالث في شباك الاتحاد عن طريق رأسية قوية في الدقيقة 70.

وأضاع الفرنسي كريم بنزيما ركلة جزاء في الدقيقة 78 بعد ما سددها في القائم الأيمن لحارس مرمى الاتحاد.

قد تكون صورة ‏‏‏‏كرة قدم‏، و‏كرة قدم‏‏، و‏‏أحذية رياضية بدبابيس‏، و‏حشد‏‏‏ و‏نص‏‏
قد تكون صورة ‏‏‏شخصين‏، و‏‏أشخاص كرة القدم‏، و‏أشخاص يلعبون كرة القدم‏‏‏ و‏نص‏‏
قد تكون صورة ‏‏‏‏٨‏ أشخاص‏، و‏‏أشخاص كرة القدم‏، و‏أشخاص يلعبون كرة القدم‏‏‏ و‏نص‏‏

تشكيل الهلال أمام الاتحاد

في حراسة المرمى: عبد الله المعيوف.

في خط الدفاع: سعود عبد الحميد – كاليدو كوليبالي – علي البليهي – ياسر الشهراني.

في خط الوسط: محمد كنو – روبن نيفيز - ميشيل ديليجاو – سيرجي ميلينكوفيتش سافيتش – سالم الدوسري.

Advertisements

في خط الهجوم: مالكوم.

قد تكون صورة ‏‏‏‏‏٥‏ أشخاص‏، و‏أشخاص يلعبون كرة القدم‏‏، و‏‏أشخاص كرة القدم‏، و‏أحذية رياضية بدبابيس‏‏‏ و‏نص‏‏

 تشكيل الاتحاد أمام الهلال

وشهد تشكيل الاتحاد غياب طارق حامد لاعب المنتخب الوطني بسبب الإصابة القوية التي تعرض لها في الوجه في مباراة الصفاقسي التونسي.

في حراسة المرمى: مارسيلو جروهي.

في خط الدفاع: مهند الشنقيطي، أحمد شراحيلي، زكريا هوساوي، أحمد بامسعود.

في خط الوسط: نجولو كانتي، إيجور كورنادو، صالح العامري.

في خط الهجوم: رومارينيو، كريم بنزيما، جواو جوتا.

قد تكون صورة ‏‏‏‏٣‏ أشخاص‏، و‏‏أشخاص يلعبون كرة القدم‏، و‏أشخاص كرة القدم‏‏‏ و‏نص‏‏

تاريخ  مواجهات المدربان البرتغاليان خورخي جيسوس ونونو سانتو

تواجه المدربين في البرتغال، حيث التقى ريو آفي مع نونو، وبنفيكا بقيادة جيسوس 4 مرات في الدوري على مدى موسمين، خسرها نونو كلها، منها هزيمتان بالأربعة والستة.

وعاد المدربان وتواجه الفريقان في نهائي بطولتي كأس البرتغال، وكأس الدوري، واكتفى سانتو بوصافة البطولتين، في 7 و18 مايو 2014.

وبعد عامين، قاد نونو فريق بورتو المعروف بتقاليده في تحقيق البطولات، وفي ثالث جولات الدوري موسم “2016ـ2017” استقبله جيسوس، الذي كان يشرف على سبورتينج لشبونة، ومجددًا انتصر خورخي للمرة السابعة على التوالي.

ونجح سانتو في تحقيق فوزه الوحيد له على جيسوس إيابا، ليسهم في حسم الوصافة وبطاقة التأهل المباشر لدوري أبطال أوروبا.

قد تكون صورة ‏‏‏شخصين‏، و‏‏أشخاص يلعبون كرة القدم‏، و‏أشخاص كرة القدم‏‏‏ و‏نص‏‏

مؤمن سليمان يقود القوة الجوية للفوز بكأس العراق على حساب أربيل

دوري أبطال أفريقيا، الهلال السوداني يخوض دور الـ32 في مصر

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

البطولة العربية مباراة الهلال والاتحاد أهداف مباراة الهلال والاتحاد الهلال والاتحاد الهلال السعودي

مواد متعلقة

أخبار الرياضة اليوم: خالد بيبو يظهر العين الحمراء للاعبي الأهلي.. ومرتضى منصور يدعو مجلس إدارة الزمالك إلى اجتماع طارئ

مؤمن سليمان يقود القوة الجوية للفوز بكأس العراق على حساب أربيل

دوري أبطال أفريقيا، الهلال السوداني يخوض دور الـ32 في مصر

البطولة العربية، الهلال يباغت الاتحاد بهدفين في الشوط الأول (صور)

الزمالك يدفع 30 مليون جنيه لاتحاد الكرة ويقيد القائمة الأولى، وسامسون أكينيولا على رأس القائمة بعد الفشل في فسخ عقده

الشرطة العراقي يضرب السد القطري برباعية ويتأهل لنصف نهائي البطولة العربية (صور)

تشكيل مباراة الهلال والاتحاد في ربع نهائي البطولة العربية، غياب طارق حامد

الزمالك، مصدر يكشف المبلغ المستحق لوادي دجلة في حق رعاية إبراهيما نداي

الأكثر قراءة

انتهاء اجتماع مرتضى منصور مع مجلس إدارة الزمالك، بيان رسمي وقرارات مهمة

خالد بيبو يظهر العين الحمراء للاعبي الأهلي بقرار مفاجئ ضد أحمد عبد القادر

الزمالك يحتاج إلى دفع هذا المبلغ لرفع قرار إيقاف القيد قبل يوم الثلاثاء

رسالة صادمة من خالد الجوادي مترجم كولر لـ جماهير الأهلي

تنسيق الكليات 2023، الحد الأدنى للقبول بالجامعات والمعاهد الحكومية بالتنسيق

بعد ظهور ثعبان سام داخل حبة فلفل أخضر، البحوث الزراعية تكشف مفاجأة (فيديو)

المؤشر العالمي للذهب مباشر، سعر جرام المعدن الأصفر مساء السبت بالأسواق 5-8-2023

حارس مرمى الأهلي: عبد الحفيظ قرر الابتعاد عن العمل الإداري وهذه وجهته المقبلة

Advertisements

منوعات

المزيد

إطلاق أكبر عملية بحث عن وحش أسطوري في أسكتلندا

العائلة المالكة تتعمد تجاهل الاحتفال بعيد ميلاد ميجان ماركل

دب يتسبب في تأخير رحلة جوية من دبي لبغداد ( فيديو)

مقتل عامل داخل منجم في بولندا بسبب هزة أرضية

المزيد

خدمات

المزيد

بالأرقام، متوسط أسعار الذهب خلال شهري يونيو ويوليو

سعر الدولار مقابل الجنيه المصري مساء اليوم السبت 5 أغسطس 2023

أسعار الذهب اليوم السبت، آخر تحديث للأسعار

بكام اليورو، استقرار سعر اليورو اليوم السبت في البنوك

المزيد

انفوجراف

مواطن ياباني يحقق حلمه ويحول نفسه إلى كلب، ما القصة (فيديو جراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة اليوم الأحد 6 - 8 - 2023 في القاهرة والمحافظات

أسباب عدم تحقق آثار الاستغفار

خالد الجندي: بعض الأبناء بيطلعوا ولا عارفين رب ولا دين ولا أي شيء (فيديو)

المزيد
الجريدة الرسمية