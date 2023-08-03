الرجاء يهزم الوحدة الإماراتي في البطولة العربية بهدف "الوردي"

البطولة العربية، فاز الرجاء المغربي على الوحدة الإماراتي بهدف دون رد في مباراة الفريقين لمباراة الجولة الثالثة والأخيرة من دور المجموعات للبطولة العربية.

وسجل هدف الفوز للرجاء المغربي اللاعب زكريا الوردي في الدقيقة 26.

الوحدة الإماراتي أنهى المجموعات في المركز الثاني في المجموعة الرابعة برصيد 6 نقاط بعد الخسارة 0-1 أمام الرجاء المغربي صاحب الـ9 نقاط في الصدارة.

المتأهلون إلى دور ربع النهائي بالبطولة العربية للأندية حتى الآن

Advertisements

الإتحاد السعودي

الوحدة الإماراتي

الرجاء المغربي

الهلال السعودي

السد القطري

الشرطة العراقي

وتحدد مباريات اليوم الخميس الفريقين المتأهلين من مجموعة الزمالك “المجموعة الثالثة” والتي تضم الزمالك والنصر والشباب والاتحاد المنستيري التونسي ما بين الثلاثي الأول بعد ابتعاد الفريق التونسي عن المنافسة.

جوائز البطولة العربية

وكان الاتحاد العربي لكرة القدم قد كشف عن جوائز البطولة والتي تبلغ 10 ملايين دولار، حيث سينال الفائز باللقب 6 ملايين دولار، ووصيفه على 2.5 مليون دولار.

وجاءت تفاصيل الجوائز المالية للبطولة العربية كالتالي:

البطل: 6 ملايين دولار.

الوصيف: 2.5 مليون دولار.

نصف النهائي: 200 ألف دولار للفريق الخاسر.

ربع النهائي: 150 ألف دولار للفريق الخاسر

المجموعات: 100 ألف دولار للفريق الخاسر.

الدورين الأول والثاني: النادي المستضيف يحصل على عوائد التذاكر، و20 ألف دولار مقابل السفر خارج أرضه.