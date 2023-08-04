الجمعة 04 أغسطس 2023
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رياضة

البطولة العربية، الرجاء يحمل آمال القارة الأفريقية بعد توديع 5 أندية

الرجاء المغربي،فيتو
الرجاء المغربي،فيتو

البطولة العربية، يحمل نادي الرجاء البيضاوي المغربي، آمال القارة الأفريقية، بعد بلوغه الدور الثاني من البطولة العربية بعد خروج كل من الزمالك والوداد المغربي والترجي والصفاقسي والمنستيري التونسي. 

ونجح نادي الرجاء المغربي في تحقيق العلامة الكاملة مع الاتحاد السعودي في دور المجموعات من البطولة العربية برصيد 9 نقاط.

 

ويعد فريق الرجاء البيضاوي المغربي ثاني أكثر فريق محافظة على نظافة الشباك في مسابقة البطولة العربية بعد فريق الشباب السعودي الأقوى دفاعا بعد نهاية دور المجموعات.

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واكتمل عقد الفرق المتأهلة إلى الدور ربع النهائي من بطولة كأس الملك سلمان للأندية العربية 2023، حيث بلغ فريقا الشباب السعودي والنصر السعودي المرحلة المقبلة من عمر المسابقة.


في المجموعة الثالثة، فاز الشباب السعودي على الاتحاد المنستيري التونسي بهدف دون رد، وتعادل الزمالك مع النصر السعودي بنتيجة 1-1.


سجل هدف الشباب أمام الاتحاد المنستيري اللاعب إيفر بانيجا، بينما جاء هدف الزمالك أمام النصر عن طريق أحمد مصطفى، قبل أن يتعادل النصر برأسية كريستيانو رونالدو.


وبتلك النتائج، يحتل الشباب صدارة جدول ترتيب المجموعة برصيد 7 نقاط، يليه النصر بــ5 نقاط، وتأهلا معًا إلى دور الثمانية.


وفي المجموعة الرابعة، حسم التعادل الإيجابي 1-1 نتيجة مباراة شباب بلوزداد الجزائري مع الكويت الكويتي، بينما فاز الرجاء المغربي على الوحدة الإماراتي بهدف دون رد.


وسجل هدف فوز الرجاء أمام الوحدة اللاعب زكريا الوردي، بينما جاء هدف شباب بلوزداد بواسطة إسلام بلخير، وتعادل فريق الكويت عن طريق طه ياسين.


وبتلك النتائج يحتل الرجاء صدارة جدول ترتيب المجموعة برصيد 9 نقاط، يليه الوحدة بـ6 نقاط، ليتأهل الفريقان معًا إلى المرحلة المقبلة.


الفرق المتأهلة إلى ربع النهائي


تأهل من المجموعة الأولى كل من الاتحاد السعودي والشرطة العراقي، ومن الثانية السد القطري والهلال السعودي، ومن الثالثة الشباب السعودي والنصر السعودي، ومن المجموعة الرابعة كل من الرجاء المغربي والوحدة الإماراتي.

مباريات دور ربع النهائي للبطولة العربية


السبت

السد القطري Vs الشرطة العراقي 
الساعة: 6 مساء

الهلال السعودي Vs الاتحاد السعودي 
الساعة: 9 مساء

الأحد:

النصر السعودي Vs الرجاء المغربي
الساعة: 6 مساء

الشباب السعودي Vs الوحدة الإماراتي 
الساعة: 9 مساء

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