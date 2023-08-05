الأحد 06 أغسطس 2023
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ملفات وحوارات

أخبار الحوادث اليوم: قبول دفعة جديدة بالمعاهد الفنية الصحية الشرطية.. وحريق بمبنى وزارة الأوقاف

حريق بمبنى وزارة
حريق بمبنى وزارة الأوقاف

أخبار الحوادث اليوم، نشر قسم الحوادث على مدار الساعات الماضية عددًا من الأخبار والقضايا المهمة التي تصدرت قائمة التغطية الإخبارية، ونالت اهتمام القراء، وأبرزها:

 

قبول دفعة جديدة بالمعاهد الفنية الصحية الشرطية

وافق اللواء محمود توفيق وزير الداخلية، على قبول دفعة جديدة في المعاهد الفنية الصحية الشرطية (ذكور- إناث) للعام الدراسي (2023-2024) من الحاصلين على شهادات الثانوية العامة.

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الأمن العام يحرر طفلا من خاطفيه في دمياط

تمكن قطاع الأمن العام برئاسة اللواء محمود أبو عمره مساعد وزير الداخلية، من ضبط المتهمين باختطاف طفل دمياط وإعادته إلى أسرته سالما، وتبين بأن شقيقين وربة منزل وراء ارتكاب الواقعة لخلافات مالية مع خال المجنى عليه. 

 

إحالة أوراق المتهم بقتل زوجته في النزهة للمفتي

قضت محكمة جنايات شمال القاهرة، باحالة أوراق صاحب كافيه لاتهامه بقتل زوجته طعنًا بالسكين داخل شقتهما بسبب خلافات أسرية في النزهة إلى فضيلة المفتي لأخذ الرأي الشرعي في إعدامه. 

 

شروط التقديم فى المعاهد الفنية الصحية الشرطية

أعلنت وزارة الداخلية البدء فى قبول دفعة جديدة للطلبة الراغبين فى الالتحاق بالمعاهد الفنية الصحية الشرطية "ذكور – إناث" بـ "القاهرة، الإسكندرية" للعام الدراسى "2023-2024" من الحاصلين على شهادة الثانوية العامة "علمى علوم" أو الشهادة الثانوية الأزهرية "علمى" من الذين يجتازون الاختبارات المقررة.

 

الأدلة الجنائية: ماس كهربائي في غرفة السيرفرات وراء حريق مبنى وزارة الأوقاف

أثبت الفحص الفني للإدارة العامة لتحقيق الأدلة الجنائية للموقع حريق مبنى وزارة الأوقاف، أن الحريق نشب بسبب حدوث ماس كهربائي بالتوصيلات والتجهيزات الكهربائية الخاصة بوحدة التكييف الداخلية بغرفة السيرفرات الكائنة بالطابق الأول فوق الأرضي بالمبنى، مما أدى إلى احتراق الغرفة وامتداد النيران إلى بعض محتويات الطابق الأول والثاني.

 

بعد الغلق الكلي، التحويلات المرورية البديلة لشارع الأزهر

تقوم الإدارة العامة لمرور القاهرة بتعيين الخدمات المرورية اللازمة لمواجهة أي كثافات مرورية متوقعة وتسيير حركة المرور، وذلك لتنفيذ أعمال حفر وحقن التربة بشارع الأزهر لوجود هبوط أرضى أمام مستشفى الحسين، مما يستلزم الغلق الكلى لشارع الأزهر فى الاتجاه القادم من كوبرى الأزهر اتجاه صلاح سالم، وذلك اعتبارًا من الساعة الـ12 صباحًا "بعد منتصف الليل" يوم السبت الموافق 5/8/2023 لمدة ليلتين.
 

القبض على عصابة مباحث قسم شرطة المقطم المزيفة

تمكنت الأجهزة الأمنية بالقاهرة، من ضبط  تشكيل عصابى انتحل صفة مباحث قسم شرطة المقطم للنصب على المواطنين.

 

إصابة 11 شخصًا فى حادثين منفصلين بالجيزة

أصيب 11 شخصًا فى حادثين منفصلين بالجيزة، وعلى الفور انتقل رجال المرور والإسعاف الى مكان الحادثين.

 

السيطرة على حريق مبنى وزارة الأوقاف والحماية المدنية تجرى أعمال التبريد ( صور)

تمكنت قوات الحماية المدنية بالقاهرة، صباح اليوم السبت، من السيطرة على حريق مبنى وزارة الأوقاف بمنطقة وسط البلد، وتجرى أعمال التبريد.

 

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