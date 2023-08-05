الأحد 06 أغسطس 2023
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حوادث

إحالة أوراق المتهم بقتل زوجته في النزهة للمفتي

محكمة،فيتو
محكمة،فيتو

قضت محكمة جنايات شمال القاهرة، باحالة أوراق صاحب كافيه لاتهامه بقتل زوجته طعنًا بالسكين داخل شقتهما بسبب خلافات أسرية في النزهة إلى فضيلة المفتي لأخذ الرأي الشرعي في إعدامه. 


اعترافات قاتل زوجته بالنزهة

وقال المتهم، إنه دائم الشجار مع المجني عليها بسبب خلافات زوجية بينهما، وانفصل عنها لفترة طويلة، وبعد تدخل بعض أفراد الأسرتين قام بردها مرة أخرى إلى عصمته.

وأضاف المتهم، أنه أثناء تواجده داخل الشقة يوم الجريمة، نشبت بينهما مشادة كلامية بسبب خلافات زوجية بينهما فتطورت إلى مشاجرة فتعدى عليها بالضرب.

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وأشار المتهم، إلى أنه عقب التعدي عليها بالضرب توجه إلى المطبخ واستل سلاحين أبيض "مطواة وسكينة"، وتوجه نحوها وقام بتسديد لها عدة طعنات.

واستكمل المتهم، أنه أثناء تواجده داخل الكافيه وصل شقيق المجني عليها، وبسؤاله عن المجني عليها أخبره أنها موجودة في الشقة، وأعطى له مفاتيح الشقة للاطمئنان على المجني عليها.

مقتل ربة منزل بالنزهة

وكان اللواء نبيل سليم مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة تلقى إخطارًا من قسم شرطة النزهة يفيد بتلقيه بلاغ بالعثور على جثة سيدة بمسكنها كائن بدائرة القسم، وانتقل رجال المباحث لمكان الواقعة.

وبالفحص تبين العثور على جثة “ربة منزل - مقيمة بمحل البلاغ”، وبها إصابات.

وبسؤال شقيق المتوفاة عامل، مقيم بدائرة قسم شرطة عين شمس، قرر بأنه حال اتصاله هاتفيًا بشقيقته تبين عدم تجاوبها فتوجه للمنطقة محل سكنها وتقابل مع زوجها مالك كافيه بالمنطقة محل البلاغ، ومقيم بذات العنوان، وبسؤاله عـن شـقيقته قرر تواجدها بالشقة سكنهما، وقام بتسليمه مفتاح الشقة للاطمئنان عليها.

وأضاف، أنه لدى دخوله تفاجأ بها مذبوحة وبها عدة طعنات متفرقة بجسدها، وبإجراء التحريات وجمع المعلومات تبين أن وراء ارتكاب الواقعة زوج المجني عليها.

وعقب تقنين الإجراءات تمكن رجال المباحث من ضبطه، وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة، وأقر بأنه نظرًا لوجود خلافات بينهما وسابقة انفصالهما وردها إلى عصمته مرة أخرى، وحال تواجدهما بالشقة محل سكنهما حدث بينهما مشادة كلامية لذات السبب تطورت إلى مشاجرة، قام على إثرها بالتعدى عليها بالضرب باستخدام (2 قطعة سلاح أبيض "مطواة - سكين") تحصل عليهما من مطبخ الشقة، نتج عن ذلك إصابتها المنوه بها والتي أودت بحياتها، وتم بإرشاده ضبط الأسلحة البيضاء المستخدمة فى ارتكاب الواقعة.

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محكمة جنايات شمال القاهرة النزهة الادارة العامة لمباحث القاهرة قسم شرطة النزهة

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