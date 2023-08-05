قبول دفعة جديدة بالمعاهد الفنية الصحية الشرطية
وافق اللواء محمود توفيق وزير الداخلية، على قبول دفعة جديدة في المعاهد الفنية الصحية الشرطية (ذكور- إناث) للعام الدراسي (2023-2024) من الحاصلين على شهادات الثانوية العامة.
شروط الالتحاق بالمعاهد الفنية الصحية الشرطية
وتقبل المعاهد الفنية الصحية الشرطية (ذكور- إناث) للعام الدراسى (2023-2024)
الحاصلون على شهادة الثانوية العامة "علمي علوم "، الشهادة الثانوية الأزهرية "علمي" من الذكور والإناث للعام الدراسي الحالي 2022 – 2023 أو الأعوام السابقة.
ويشترط ألا يزيد سن المتقدم على 25 عامًا عند بدء التقديم.
بحد أدنى الإجمالي المجموعة في الشهادة الثانوية العامة عن 60 %.
ألا يقل مجموع النسبة المئوية في اللغة الانجليزية عن 65% وفقًا لضوابط وشروط محددة.
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