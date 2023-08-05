الأحد 06 أغسطس 2023
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حوادث

الأدلة الجنائية: ماس كهربائي في غرفة السيرفرات وراء حريق مبنى وزارة الأوقاف

حريق وزارة الأوقاف،
حريق وزارة الأوقاف، فيتو

أثبت الفحص الفني للإدارة العامة لتحقيق الأدلة الجنائية للموقع حريق مبنى وزارة الأوقاف، أن الحريق نشب بسبب حدوث ماس كهربائي بالتوصيلات والتجهيزات الكهربائية الخاصة بوحدة التكييف الداخلية بغرفة السيرفرات الكائنة بالطابق الأول فوق الأرضي بالمبنى، مما أدى إلى احتراق الغرفة وامتداد النيران إلى بعض محتويات الطابق الأول والثاني.

 

ماس كهربائي فى غرفة السيرفرات وراء حريق مبنى وزارة الأوقاف 

وتمكنت قوات الحماية المدنية من السيطرة على حريق نشب بمبنى وزارة الأوقاف الكائن بدائرة قسم شرطة عابدين بالقاهرة، دون وقوع إصابات أو خسائر بالأرواح.

 

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لغز حريق وزارة الأوقاف.. ألسنة اللهب تلتهم الدور الأخير من المبنى في غياب الموظفين.. والإطفاء تحكم السيطرة على الحريق(فيديو وصور)

حريق مبنى وزارة الأوقاف  بوسط البلد

تفقد الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف عملية إطفاء الحريق الذي شب صباح اليوم السبت  بمبنى وزارة الأوقاف القديم بشارع صبري أبو علم بباب اللوق بمحافظة القاهرة.

 

ووجه الشكر لرجال الحماية المدنية على فدائيتهم وتفانيهم في عملهم، وسرعة تحركهم وسيطرتهم على الحريق الذي شب بالدور الأخير علويًّا والغرف التي فوقه، وأحال وزير الأوقاف التحقيق في موضوع هذا الحريق لكل من النيابة العامة والنيابة الإدارية لإعمال شئونهما في الأمر كل فيما يخصه.


وقال وزير الاوقاف، أن الوزارة انتقلت بالكامل انتقالًا كليًّا إلى مبناها الجديد بالعاصمة الإدارية الجديدة من أول يوليو 2023م، وكان وزير الأوقاف قد وجه المختصين بناء على توصيات مجلس الوزراء بضرورة استمرار عقود الصيانة للمبنى القديم واستمرار تأمينه، مع سرعة إخلاء جميع المخازن وأي عهد به، مع إجراء الدراسة اللازمة لآلية استغلال المبنى القديم أو التصرف فيه باعتباره مبنى وقفيًّا مملوكًا لوزارة الأوقاف المصرية، مشيرا الى أنه ستقوم الجهات المختصة بإعمال شؤونها في بيان سبب الحريق وأي آثار ترتبت عليه.

 

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