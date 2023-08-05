السبت 05 أغسطس 2023
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حوادث

القبض على عصابة مباحث قسم شرطة المقطم المزيفة

المتهمين
المتهمين

تمكنت الأجهزة الأمنية بالقاهرة، من ضبط  تشكيل عصابى انتحل صفة مباحث قسم شرطة المقطم للنصب على المواطنين.

القبض على عصابة مباحث قسم شرطة المقطم المزيفة 


 
تلقى قسم شرطة المقطم بلاغا  من أحد الأشخاص- مقيم بمحافظة الجيزة بتضرره من آخر- مقيم بمحافظة الشرقية لاتفاقه معه على التقابل بدائرة القسم لاستبدال مــبلغ مالى لعملة أجنبية خارج نطاق السوق المصرفـــى، ولدى تقابله معه فوجئ بترجل  4 مجهولين من سيارة ميكروبــــاص مُنتحلين صفة رجال شرطة واستولوا على المبلغ المالـــى ولاذوا بالفرار وبصحبتهم المشكو فى حقه.

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و بإجراء التحريات وجمع المعلومات أمكن التوصل إلى أن وراء ارتكاب الواقعة 9 أشخاص "لـ 6 منهم معلومات جنائية" وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطهم وبحوزتهم (مبلغ مالى - 2 طبنجة صوت - جهاز لاسلكى - سيارتين).

وبمواجهتهم اعترفوا بتكوينهم تشكيل عصابى تخصص فى النصب والإحتيال على المواطنين والإستيلاء على مبالغ مالية منهم بأسلوب "إنتحال الصفة" حيث يقوم المشكو فى حقه بالتواصل مع المجنى عليهم وإيهامهم بقدرته على إستبدال العملة المحلية إلى "العملة الأجنبية" بأقل من المتداول بالسوق المصرفى، وفور وصول المجنى عليهم للمكان المتفق عليه يقوم باقى المتهمين بإنتحال صفة رجال شرطة والإستيلاء على ما بحوزتهم من مبالغ مالية، والفرار هربًا مستقلين السيارات المشار إليها، وأضافوا بإنفاقهم باقى المبالغ المالية المستولى عليها على متطلباتهم الشخصية.

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الأجهزة الأمنية بالقاهرة قسم شرطة المقطم لنصب والاحتيال على المواطنين للنصب على المواطنين محافظة الشرقية محافظة الجيزة

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