إصابة 11 شخصًا فى حادثين منفصلين بالجيزة
أصيب 11 شخصًا فى حادثين منفصلين بالجيزة، وعلى الفور انتقل رجال المرور والإسعاف الى مكان الحادثين.
كانت غرفة عمليات النجدة بمديرية أمن الجيزة تلقت بلاغا يفيد بوقوع حادث تصادم سيارة ميكروباص مع آخرى ملاكي على طريق ترعه المنصورية امتداد أبو الهول وأسفر الحادث عن 5 مصابين تم نقلهم الي مستشفى الهرم وقام رجال المرور برفع اثار الحادث.
كما وقع حادث تصادم ميكروباص مع سيارة ربع نقل على الطريق الاوسطي قبل كوبري مشاه أبناء الجيزة القادم من 800 فدان اتجاه الواحات أكتوبر وأسفر الحادث عن 6 مصابين تم نقلهم الي مستشفى أكتوبروقام رجال المرور برفع اثار الحادث وتم اتخاذ الاجراءات القانونية تجاه كل واقعة على حدا.
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