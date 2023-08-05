الأحد 06 أغسطس 2023
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حوادث

بعد الغلق الكلي، التحويلات المرورية البديلة لشارع الأزهر

تحويلات مرورية،فيتو
تحويلات مرورية،فيتو

تقوم الإدارة العامة لمرور القاهرة بتعيين الخدمات المرورية اللازمة لمواجهة أي كثافات مرورية متوقعة وتسيير حركة المرور، وذلك لتنفيذ أعمال حفر وحقن التربة بشارع الأزهر لوجود هبوط أرضى أمام مستشفى الحسين، مما يستلزم الغلق الكلى لشارع الأزهر فى الاتجاه القادم من كوبرى الأزهر اتجاه صلاح سالم، وذلك اعتبارًا من الساعة الـ12 صباحًا "بعد منتصف الليل" يوم السبت الموافق 5/8/2023 لمدة ليلتين فقط على النحو التالى:
غلق مطلع كوبرى الأزهر من ميدان الأوبرا وتحويل حركة المرور إلى مناطق ميدان العتبة وصولًا لشارع الجيش. 

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غلق مدخل شارع الأزهر من شارع بورسعيد وتحويل حركة المركبات اتجاه شارع بورسعيد فميدان الجيش.

ومن جانبها تقوم الإدارة العامة لمرور القاهرة بتعيين الخدمات المرورية اللازمة والتنسيق مع الشركات المنفذة لوضع المساعدات الفنية وجميع التجهيزات الدالة على وجود أعمال بالمنطقة لضمان أمن وسلامة المواطنين.

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الإدارة العامة لمرور القاهرة الادارة العامة لمرور شارع بورسعيد

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