السبت 05 أغسطس 2023
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محافظات

إدارة العلاج الطبيعي بصحة الدقهلية تعقد 6 اجتماعات لرفع كفاءة الأقسام

ادارة العلاج الطبيعي،
ادارة العلاج الطبيعي، فيتو

أعلنت مديرية الصحة بالدقهلية أن إدارة "العلاج الطبيعى" تجرى 56 ألف جلسة وتنظم  6 اجتماعات فنية لرفع كفاءة الاقسام خلال يوليو. 

وجاء ذلك تنفيذًا لتوجيهات الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة، وتعليمات الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية ,بضرورة توفير جميع الخدمات  بكافة التخصصات والتوسع في إنشاء وحدات العلاج الطبيعي لتأمين جودة الرعاية والحصول على مستوى عالي من الاهتمام بالمرضى.

وأشاد الدكتور شريف مكين وكيل الوزارة، بجهود إدارة العلاج الطبيعي  خلال يوليو الماضي في تكثيف المرور على أقسام وعيادات العلاج الطبيعي بالمستشفيات والوحدات الصحية بمدن ومراكز المحافظة. 

وتضمنت الجولات  تفقد 49 قسمًا وعيادة للعلاج الطبيعي بمختلف المستشفيات والوحدات التابعة للمديرية منها إدارات السنبلاوين  جمصة ,منية النصر, محلة دمنة فضلًا عن ميت غمر، تمى الأمديد، وطلخا.

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فيما كشف الدكتور أكرم عبد المنعم مدير إدارة العلاج الطبيعى أن إجمالي عدد الحالات التي استقبلتها الأقسام والعيادات التابعة خلال الشهر الماضى، بلغ نحو 25895 حالة، في حين وصل عدد الجلسات إلى  56600 جلسة من بينها  7481 لمرضى الغسيل الكلوى.

وأوضح  عبد المنعم ان عدد جلسات الداخلى  تجاوز الـ 1800 جلسة علاوة على1090  حالة بالعناية ومايقارب  2348  جلسة أطفال من بينها 225 حالة بعناية الأطفال و148 جلسة بالحضانات وذلك ضمن بروتوكول التعاون بين إدارتي العلاج الطبيعى وحضانات الأطفال وعنايتها.

وفى إطار زيادة الخبرات المهنيه والبحثية لجميع أخصائي العلاج الطبيعي العاملين بالمستشفيات الحكومية نظمت الادارة الشهر الماضى ٦ اجتماعات فنية تخللتها محاضرات علمية وتدريبًا عمليًا بمستشفيات السنبلاوين ميت غمر وميت سلسيل.

وشهدت  "السنبلاوين العام " محاضرة بعنوان "دور العلاج الطبيعى فى حالات التواء الكاحل " وآخرى حول "دور العلاج الطبيعى فى تأهيل مرضى القدم المسطحة ".

كما عقدت مستشفى ميت سلسيل  ورشتين الأولى   بعنوان "دور العلاج الطبيعى فى تأهيل حالات الشلل النصفى " فيما استعرضت الثانية  أساليب " تأهيل حالات أطفال الشلل الدماغي". 

وجاءت فعاليات  اليوم العلمى الأول بمستشفى ميت غمر تحت عنوان " غضروف  الرقبة من التشخيص للعلاج"  وتطرق  الثانى لدور العلاج الطبيعى في حالات خشونة الركبة.

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