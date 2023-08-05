وزارة العمل: 100 يوم صحة للكشف المبكر عن الأمراض بالإسكندرية

استضافت مديرية العمل بمحافظة الإسكندرية حملة 100 يوم صحة والتي تنفذها وزارة الصحة والسكان للكشف والعلاج على الأورام والبروستاتا والرئة وعنق الرحم والأمراض المزمنة منها السكر والضغط.

مبادرة 100 مليون صحة

وذلك في إطار مبادرة 100 مليون صحة التي أطلقها رئيس الجمهورية، والتى تهدف إلى تكثيف التوعية بالخدمات المقدمة من وزارة الصحة والسكان، وتضافر الجهود بين الجهات المعنية لضمان جودة الخدمات للمنتفعين، والتى تشمل كل الفئات العمرية، فى إطار توجيهات وزير العمل حسن شحاتة بضرورة توفير مناخ عمل آمن خال من المخاطر التى تهدد صحة العمال والمترددين في مختلف المنشآت، وكذلك التعاون مع الجهات المعنية والمشاركة في مختلف الجهود التى توفر الرعاية والحماية اللازمة لتقديم أفضل الخدمات الممكنة للمواطنين.

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مديرية العمل بالإسكندرية

وأوضح المهندس محمد كمال وكيل مديرية العمل بالإسكندرية فى تقريره الذى تلقته الوزارة، أنه استضاف قافلة طبية لإجراء الكشف وسحب العينات لتحليل مرض السكر وقياس ضغط الدم واستبيان عن الأورام ، وذلك بمقر المديرية، مؤكدًا أنه يتم الكشف وسحب العينات مجانًا من خلال أطباء متخصصين وبالتعاون مع مديرية الصحة، ولافتًا إلى أنه قد تم فحص أكثر من 230 من السادة العاملين بالمديرية والمناطق ومكاتب العمل ومراكز التدريب وذلك خلال 3 أيام.

الخطورة المسببة للأمراض غير السارية

وأضاف مدير المديرية، أن مسئول القافلة الطبية أكد أن الحالات التي يثبت أصابتها بالمرض سيتم علاجها بالمجان، كما ناشد جميع العاملين بالمسارعة بالكشف والاطمئنان على صحتهم، ضمن المبادرة التي تهدف إلى رفع الوعي الصحي لدى المواطنين بأهمية اتباع أنماط الحياة الصحية، وتجنب عوامل الخطورة المسببة للأمراض غير السارية، وأهمية الكشف المبكر، وكذلك المتابعة في حالة اكتشاف الاصابة بأحد الأمراض لتجنب المضاعفات، وكذلك التوعية والحد من أسباب انتشار العدوى الأمراض المعدية.

ونظمت مديرية العمل بمحافظة بورسعيد ندوة للتوعية حول موضوعات التأمين الصحي الشامل وإجراءاته وشروط الانتفاع بالخدمة، وفي إطار حملة حقوقك وواجباتك في العمل، بمشاركة الهيئة العامة للاستثمار، وذلك بقاعة المؤتمرات بمبني الهيئة وبحضور مسؤولين الهيئة العامة للتأمين الصحى الشامل، و40 من مسؤولي 28 شركة من الشركات التابعة للهيئة العامة بالمحافظة، في إطار توجيهات وزير العمل حسن شحاتة بضرورة نشر الوعي والتثقيف بين طرفي العملية الانتاجية أحكام القانون ودور المديريات في تنفيذه، وتحقيق مزيد من التعاون المشترك مع كافة الجهات والهيئات المعنية لخدمة الفئات المستهدفة، وتقديم افضل الخدمات الممكنة للمواطنين.

تلقت وزارة العمل تقريرًا من عبدالونيس عبدالله مدير مديرية العمل ببورسعيد أفاد فيه أن الندوة حضرها خالد دياب رئيس الإدارة المركزية للمنطقة الحرة بالاستثمار، والدكتورة نسرين حسن مدير عام فرع الهيئة العامة للتأمين الشامل ببورسعيد، ومجدي كمال رئيس جمعية المستثمرين،وبمشاركة مسؤولي 28 شركة من الشركات التابعة للهيئة العامة للاستثمار، حيث تمت مناقشة التأمين الصحي الشامل وإجراءاته وشروط الانتفاع بالخدمة والرد علي كافة الاستفسارت المقدمة من المنشآت في إطار حملة "حقوقك وواجباتك في العمل"، ومؤكدًا في كلمته أن مديرية العمل لها دور هام جدًا في تعزيز علاقات العمل وحفظ التوازن بين طرفي العملية الإنتاجية ورعاية وحماية حقوق العمال كما تكفل سبل التفاوض الجماعي وتأمين بيئة العمل من المخاطر وتوفير فرص العمل، وتقديم الدورات التدريبية المجانية ومن مهامها أيضًا مراقبة توفير شروط العمل اللائق من تكافؤ فرص وأجر عادل وحماية اجتماعية ورعاية صحية وهذا أوجب علينا التعاون مع الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل لتوضيح كافة الاستفسارات التي يحتاجها العمال وأصحاب الأعمال، لتحسين صحة العمال من خلال تغطية صحية تأمينية شاملة في إطار العدالة والجودة، بما يعود بالنفع علي العملية الإنتاجية ودفع عجلة التنمية المستدامة.

وأضاف مدير المديرية أن الدكتورة نسرين حسن مدير عام فرع التأمين الصحي الشامل أكدت في كلمة ألقتها خلال الندوة، أن الهيئة تلتزم بالعمل على تحقيق وضمان استدامة التغطية الصحية التأمينية الشاملة القائمة على التكافل الاجتماعي العمال بشكل يضمن الاستجابة لاحتياجاتهم الصحية دون التعرض لأعباء ومخاطر مالية عن الاحتياج للخدمات الصحية، من خلال تعبئة الموارد المالية وتجميعها والشراء الاستراتيجي للخدمات الصحية الجيدة بأسعار عادلة من خلال التعاقد مع شبكة من مقدمي الخدمات الصحية المعتمدة بكافة مستوياتها من القطاع العام والخاص موزعة بعدالة للجميع وبالتعاون مع الكيانات ذات الصلة. وقدمت شرح وافي لأهداف التأمين الصحي الشامل وقانون نظام التأمين الصحي الشامل رقم 2 لسنة 2018 واللائحة التنفيذية، ومشيرة إلي الهدف من التأمين الصحي الشامل يتمثل في خفض معدلات الفقر والمرض عن طريق نقل العبء المالي المترتب على حدوث المرض من الدخل الفردي للمواطن إلى نظام مالي قوي لديه القدرة المالية لتحمل هذا العبء، والعمل على توفير الحماية الطبية الكاملة للأسرة مقابل تسديد الاشتراكات للأسرة القادرة، أما الأسرة غير القادرة فتتحمل الخزانة العامة العبء المالي للتغطية الصحية نيابة عن تلك الأسر، مما يساعد على تجنب العمال مواجهة إنفاق كبير على الصحة لهم ولأسرتهم وهو ما يؤدي إلى تحسين معيشة المواطنين.

وأشار مدير المديرية في التقرير إلى أنه تم تقديم محاضرة في إطار حملة حقوقك وواجباتك في العمل أوضحت فيها لمياء محمود مدير إدارة الرعاية بالمديرية ضرورة الالتزام بقرار المجلس القومي للأجور بشأن الحد الأدني للأجور وشرح كافة الإجراءات الخاصة بواجبات العمال ومساءلتهم وإجراءات التحقيق ولائحة تنظيم العمل والجزاءات التاديبية طبقا للقانون وتم توضيح حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة أعمالا للقانون 10 لسنة 2018، كما ألقت الدكتورة أميرة علوش مفتش مكتب علاقات العمل ببورسعيد محاضرة عن عقد العمل وأنواعه وانقضاء علاقة العمل القانونية بما يحفظ حقوق الجميع واستعرضت دراسة حالة لعدد من الشكاوى التي قدمت للمكتب وطريقة بحثها والتسويات التي تمت وشرحت كافة المواد القانونية المتعلقة في هذا الشأن وتم الرد علي كافة استفسارات جميع الحاضرين من مسؤولي الشركات وسط تفاعل وتأكيد منهم علي ضرورة عقد مزيد من هذه المؤتمرات والندوات التي توفر فيها المعلومات الصحيحة من الخبراء والمتخصصين، وحضر الندوات كلا من: حنان جمعة مدير إدارة خدمة العملاء بالتأمين الشامل، وإيمان السعدنى مسئول التواصل مع المستفيدين بالتأمين الشامل، والكيميائية ايمان مسعد مدير إدارة السلامة والصحة المهنية، وأم هاشم السيد مدير مكتب تشغيل الاستثمار، ونيفين لوقا، ورشا توفيق، ومحمد أمين مفتشي عمل .