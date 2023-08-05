ندوة للتوعية بالمساواة بين الجنسين، ومبادرة 100 يوم صحة بالغربية







تلقت وزارة العمل تقريرًا من مديرية العمل بمحافظة الغربية، بشأن تنظيم ندوة للتوعية حول المساواة بين الجنسين والتمكين الاقتصادي للمرأة والكشف المبكر عن الأورام، بالإضافة إلى توقيع الكشف المجانى على العاملين بالمديرية والمترددين عليها، ضمن مبادرة 100 يوم صحة، بمشاركة مركز الأورام ومديرية الصحة بالغربية، وذلك فى إطار توجيهات وزير العمل حسن شحاتة بتكثيف التوعية والتثقيف حول أحكام قانون العمل بين العاملين بمختلف المنشآت، وكذلك القرارات الوزارية والوحدات التابعة للوزارة ومنها وحدة المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة إقتصاديًا للتعريف بماهيتها وخدماتها المقدمة للعاملين داخل كافة المنشآت والقطاعات.

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أهداف وحدة المساواة





وأوضح أحمد القللي مدير مديرية العمل بالغربية فى تقريره للوزارة، أنه فى إطار جهود وزارة العمل لتعزيز المساواة بين الجنسين والتمكين الاقتصادي للمرأة وتأمين بيئة العمل تم تنظيم ندوة للتوعية بأهداف وحدة المساواة والتمكين الاقتصادي للمرأة وتأمين بيئة العمل ألقتها أمل وريده مسؤول وحدة المساواة بالمديرية،وكذلك ندوة تثقيفية عن الكشف المبكر عن الأورام قدمها الدكتور مجدى الدوهمة من مركز الأورام وتنمية الأسرة المصرية.

وأضاف مدير المديرية انه فى نفس السياق تم توقيع الكشف المجاني بالتعاون مع مديرية الصحة ضمن مبادرة 100 يوم صحة على عدد 75 من العاملين والمترددين على مديرية العمل ومكاتبها، والتى تسعى إلى التوسع في تقديم خدمات مبادرات الصحة العامة، وضمان إتاحة الخدمات بالجودة المطلوبة لجميع الفئات المستهدفة. مع التأكيد على استمرارية وجودة نظم الإحالة والتشخيص والعلاج، وذلك بحضور فريق طبي من مديرية الصحة ومركز الأورام.

مديرية العمل بمحافظة الغربية

نظمت مديرية العمل بمحافظة الغربية ندوة توعية،و ورشة عمل فى مجال السلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل من خلال إدارة السلامة والصحة المهنية ووحدة التوعية والإعلام بالتعاون مع منطقة عمل كفر الزيات.. استهدفت طلاب المدارس، وعمال شركة المالية بكفر الزيات، وبحضور ممثلي الهيئات الحكومية،وذلك تنفيذًا لتوجيهات وزير العمل حسن شحاتة بتكثيف عمليات التوعية والتثقيف حول أساليب وسبل السلامة والصحة المهنية للعاملين بمختلف المنشآت والقطاعات، للحماية من المخاطر بأنواعها وتوفير مناخ عمل آمن يتم بداخله توفير الحماية للعمال والمنشآت..

واوضح أحمد القللى فى تقريره إلى الوزارة، والذى أفاد فيه أن الندوة تناولت عدة موضوعات أهمها أهداف ومفهوم السلامة والصحة المهنية، وتأثيرها على مناخ ريادة الأعمال، والتوعية بالمخاطر النفسية وتأثيرات الألعاب الإلكترونية على الصحة العامة، والصحة النفسية والمهنية ، والتعريف بأنواع المخاطر الموجودة في بيئة العمل وذلك ضمن مبادرة القوافل الخدمية لمركز كفر الزيات تحت إشراف مدير إدارة السلامة والصحة المهنية المهندس خيري عطا، والمهندس محمد ماضى مدير مكتب السلامة والصحة المهنية بكفر الزيات، وقام بإلقاء المحاضرات الدكتورة بسمة خلف، والدكتورة أميرة محمد من إدارة السلامة والصحة المهنية وحدة التوعية والإعلام والحوادث الجسيمة بالمديرية.

وأضاف مدير المديرية الحرص على استمرار تنظيم تلك الندوات للتوعية بأساليب ووسائل السلامة والصحة المهنية وجعلها أسلوب حياة يومي، للحفاظ على العمال والمنشآت، وكذلك خلال حياتهم اليومية مع أسرهم، وكذلك التنسيق والتعاون مع كافة الشركات والمصانع لتنظيم مثل هذه الندوات، ونشر التوعية والمعرفة بالمخاطر المحيطة وكيفية الوقاية من حدوثها..