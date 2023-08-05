السبت 05 أغسطس 2023
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أخبار مصر

أول قرار من محافظ القاهرة بشأن حريق مبنى الأوقاف

حريق مبنى وزارة الاوقاف،
حريق مبنى وزارة الاوقاف، فيتو

أشرف اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة على أعمال إطفاء الحريق الذى نشب أعلى مبنى وزارة الأوقاف بوسط المدينة.

وكانت غرفة العمليات المركزية بالمحافظة تلقت بلاغًا بنشوب حريق بمبنى وزارة الأوقاف. 

وعلى الفور توجه اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة لموقع الحريق حيث تمكنت قوات الحماية المدنية من السيطرة عليه دون إصابات أو وفيات وجارى أعمال التبريد.

السيطرة على حريق مبنى وزارة الأوقاف والحماية المدنية تجرى أعمال التبريد ( صور)

الحماية المدنية تواصل جهودها لإخماد حريق نشب فى مبنى تابع لوزارة الأوقاف (صور)

حريق مبني وزارة الأوقاف 

وقرر محافظ القاهرة تشكيل لجنة هندسية لفحص المبنى التى نشب به الحريق لبيان مدى تأثره من الحادث، ووجه  بسرعة إزالة آثار الحريق  عقب انتهاء النيابة العامة والبحث الجنائى من معاينة المكان لبيان أسباب الحريق.

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السيطرة على حريق مبنى وزارة الأوقاف والحماية المدنية تجرى أعمال التبريد ( صور)

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