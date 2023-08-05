الحماية المدنية تواصل جهودها لإخماد حريق نشب فى مبنى تابع لوزارة الأوقاف (صور)

تواصل قوات الحماية المدنية بالقاهرة جهودها للسيطرة علي حريق اندلع فى مبنى تابع لوزارة الأوقاف.

وقام رجال الأمن بفرض كردون أمنى بمحيط الحريق.

واصيب 5 اشخاص بحالات اختناق نتيجة الحريق فيما دفع مرفق الاسعاف بـ 5 سيارات وسادت حالة من الهلع بين المواطنين ومرتادى الوزارة وفرضت قوات الشرطة كردون امنى فى محيط الحادث .

وكان حريق نشب فى مبنى تابع لوزارة الأوقاف بمنطقة وسط القاهرة صباح اليوم السبت وتصاعدت الأدخنة فى السماء وعلى الفور انتقلت سيارات الإطفاء إلى مكان البلاغ.

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