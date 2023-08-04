السبت 05 أغسطس 2023
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محافظات

زراعة الدقهلية: العوامل الجوية وقلة المنتج وراء ارتفاع سعر الخيار

الخيار، فيتو
الخيار، فيتو

تشهد محافظة الدقهلية هذه الأيام تزايد أسعار الخضروات في الأسواق وفي مقدمتها الخيار الذي بلغ سعره من 18 إلى 20 جنيها في أول مرة يصل لهذا السعر. 

وكشف أحمد كمال مدير إدارة البساتين بمديرية الزراعة في محافظة الدقهلية أسباب ارتفاع سعر الخيار التقلبات الجوية وقلة المعروض مع زيادة الطلب.

وقال مدير إدارة البساتين بزراعة الدقهلية إن الخيار من أهم المحاصيل التي تزرع بالصوب الزراعية والتي تعطي انتاجية أعلى بكثير من الأرض المكشوفة مما يؤدي الى زيادة الكمية المعروضة التي تعمل على انخفاض أسعار الخيار. 

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وتابع مدير إدارة البساتين، نظرا لارتفاع درجات الحرارة وفي هذه الفترة فإن الصوب الزراعية يتم كشفها ويقل الكميه المنتجه من  الخيار  مما يؤدي الي ارتفاع الاسعار

وأكد أن الدقهلية بها أكبر صوب والخيار يزرع في الصوب شتوي وصيفي ولكن تغيرات المناخ تسببت في تلف الكثير من الزراعات مما قلل الإنتاج وتأثرت كمية المعروض

ويعد ارتفاع مستلزمات الإنتاج وتجهيز الصوب نفسها من “ مشمع وحديد وغيره” سبب في ارتفاع الأسعار للمنتج.

وتهتم محافظة الدقهلية بالبساتين والخضر من خلال إنشاء صوب زراعية وتحتل محافظة الدقهلية مراكز أولى في إنشاء الصوب على مستوى الجمهورية.

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