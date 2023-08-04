مع توقعات زيادة أسعار البنزين، 4 خطوات مهمة تساهم في خفض الاستهلاك

توقع مراقبون بانعقاد لجنة التسعير التلقائي للمواد البترولية في الأيام المقبلة لتحديد سعر البنزين والسولار، وأكد مصدر لـ"فيتو" بأنه من المحتمل يؤجل الانعقاد بسبب أزمة انقطاع الكهرباء وتثبيت الأسعار على آخر تسعير.

حيث قررت لجنة التسعير التلقائي للمشتقات البترولية التابعة لمجلس الوزراء، في شهر مارس الماضي، إعادة تسعير الوقود "بنزين - سولار" خلال الربع الثاني من العام الجاري.

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وارتفعت أسعار البنزين في مارس بأنواعه ( 80 و92 و95) للمرة السابعة على التوالي، فيما قررت اللجنة في مايو الماضي تثبيت أسعار البنزين مع رفع أسعار السولار.

وتعقد لجنة التسعير التلقائي للمواد البترولية اجتماعا كل 3 أشهر في الأسبوع الأول من شهور يناير وأبريل ويوليو وأكتوبر من كل عام لتحديد مصير أسعار الوقود.

ومن المتوقع أن تجتمع اللجنة خلال الأيام القليلة المقبلة لبحث التسعير الجديد للمشتقات البترولية سواء بالزيادة أو الخفض أو التثبيت.

ويتوقع خبراء اقتصاد أن ترفع الحكومة أسعار البنزين خلال اجتماع لجنة التسعير، للربع الثالث من عام 2023، نقدم خلال هذا التقرير مجموعة من النصائح لترشيد أستهلاك الوقود أثناء القيادة، خاصة مع احتمال ارتفاع أسعاره:

إيقاف المحرك

إيقاف المحرك عند التوقف أمام الإشارات المرورية أو في الزحام لمدة تزيد عن 20 ثانية.

تجنب السرعة عند الانطلاق

للحفاظ على الوقود لأطول مسافة ممكنة يجب أن يتجنب السائق السرعة عند الانطلاق بالسيارة أو السرعة قبل الإشارات المرورية الحمراء، مع مراعاة تجنب تخطي السرعة 130 كلم/س على الطرق السريعة.

إنقاص الوزن

زيادة وزن السيارة تتسبب في استهلاك المزيد من الوقود، وتشير الدراسات إلى أن كل 100 كجم تزيد من معدل الاستهلاك بنسبة 0.3 لتر لكل 100 كم.

ضغط الإطارات

عدم ضبط ضغط هواء الإطار يساهم في استهلاك المزيد من الوقود التي بنسبة قد تصل إلى 10%، لذلك يجب اتباع تعليمات الصانع الموضحة لضغط الإطار الصحيح.