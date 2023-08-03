مناورات سورية روسية مشتركة في مدينة حماة للمرة الأولى
أجرت قوات مشتركة سورية وروسية، مناورات ليلية في مدينة حماة غرب سوريا، تضمنت محاكاة تدمير "تجمعات لإرهابيين مفترضين"، بحسب ما ذكرت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الخميس.
وقالت الوزارة في بيان، إن"وحدات سورية خاصة، أجرت وللمرة الأولى بالمشاركة مع القوات الجوية الروسية مناورات ليلية في مدينة حماة غربي سوريا".
وأوضحت أن "المناورات جرت بمشاركة مقاتلات من طراز سو - 24 وسو - 35 ومروحيات كا- 52 الروسية، وتشكيلات مدفعية سورية، حيث تدربت القوات المشاركة على ضرب أهداف للتجمعات الإرهابية المفترضة في المدينة".
وبحسب البيان، شملت المناورات "إنزالًا نفذته قوات سورية من ارتفاع 1500 إلى 3000 متر بمظلات أرباليت-2 من مروحيات مي-8 الروسية".
ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.