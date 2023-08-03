بريطانيا تعيّن سفيرا جديدا في روسيا رغم توتر العلاقات

أعلنت بريطانيا أنها عيّنت نايجل كايسي سفيرا جديدا لدى روسيا، في وقتٍ تشهد فيه العلاقات بين البلدين توترا غير مسبوق، على خلفية العملية الروسية في أوكرانيا.

ويخلف كايسي بذلك ديبورا برونرت التي تولّت المنصب في العام 2020.

ويُعتبر كايسي (54 عاما)، الذي سيتسلّم مهامه في نوفمبر، دبلوماسيا متمرّسا، إذ التحق بوزارة الخارجية في العام 1991 وكان قد تولى مؤخرا منصب الممثل الخاص لرئيس الوزراء في أفغانستان.

وسبق أن تولى كايسي منصب المفوض السامي لبريطانيا في جنوب أفريقيا وسفير بلاده لدى البوسنة والهرسك. كما تولى بين العامين 2003 و2006 منصبا دبلوماسيا في موسكو.

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والشهر الماضي أعلنت موسكو فرض قيود على تنقلات الدبلوماسيين البريطانيين العاملين في روسيا، في مؤشر جديد على استمرار التأزم بين البلدين، إذ يتعين على الدبلوماسيين، باستثناء قلّة قليلة، إخطار السلطات مسبقا بتحرّكاتهم في البلاد وأن يحددوا بالتفصيل المسار الذي يعتزمون سلوكه.

وقالت موسكو إن التدابير تقرّرت ردا على "أعمال عدائية" للندن على غرار "عرقلة العمل الطبيعي للبعثات الخارجية الروسية في المملكة المتحدة".

وتتخذ بريطانيا موقفا متشددا من الهجوم الروسي على أوكرانيا، وتُعتبر من الحلفاء الرئيسيين لأوكرانيا، حيث زوّدت لندن كييف بأسلحة طويلة المدى ودبابات، وفرضت عقوبات على كيانات روسية وأفراد روس.

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