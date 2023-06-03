فوائد الزعفران، يعالج الاكتئاب ويحسن المزاج ويخفض الكوليسترول

فوائد الزعفران، الزعفران من الأعشاب العطرية التي لها نكهة مميزة، ويستخدم في الطهي وعمل الحلوى وله قيمة غذائية عالية.

وفوائد الزعفران عديدة حيث يحتوي على عدد من العناصر الغذائية المهمة التي يحتاجها الجسم، لذا ينصح به الأطباء دائمًا.

الزعفران يحتوي على الحديد والكالسيوم

وتقول الدكتورة منى أيمن خبيرة التغذية، إن الزعفران من التوابل التي لها قيمة غذائية عالية لاحتوائها على العناصر الغذائية المهمة، ويحتوي الزعفران، على الكالسيوم والفوسفور والبوتاسيوم والحديد والبروتين والدهون والعديد من الفيتامينات مثل فيتامين C، B1، B2، B3، بالإضافة إلى الأحماض الدهنية غير المشبعة والكربوهيدرات.

Advertisements

فوائد الزعفران للصحة

وأضافت “منى”، ومن فوائد الزعفران:

-يساعد الزعفران في مكافحة أعراض الاكتئاب والقلق والإجهاد؛ لأنه يحتوي على خصائص مسكنة طبيعية، تعزز المزاج وتساعد في الاسترخاء.

-يعمل الزعفران على خفض مستوى الكوليسترول والدهون الثلاثية في الجسم.

مشاكل الدورة الشهرية

-يقلل من تشنجات المعدة المزعجة والانتفاخ، المصاحبين للمرأة خلال الدورة الشهرية؛ لأنه يساعد الدم في التدفق بسلاسة.

فقر الدم

-يساعد في علاج فقر الدم، والوقاية منه، بسبب احتوائه على نسبة عالية من الحديد الضروري في إنتاج خلايا الدم الحمراء.

أمراض الكبد

-يساعد في إزالة السموم من الجسم ويحفز عمل الكبد، ويحمي من الأمراض المعدية، لاحتوائه على مضادات أكسدة قوية.

التهابات اللثة

-يمكنك تدليك اللثة بالزعفران للحد من مشكلة التهاب اللثة ووجع اللسان والفم.

فوائد الزعفران، فيتو

مشاكل العين

-أثبت الدراسات الطبية الحديثة أن الزعفران مفيد في علاج مشاكل العين وضعف البصر وإعتام عدسة العين.

التهابات المفاصل

-يعتبر الزعفران فعال في علاج التهابات وآلام المفاصل، بسبب خصائصه المضادة للالتهابات.

الحموضة

-يخفف الزعفران متاعب حموضة المعدة واضطرابات المعدة.

-الزعفران يحل مشاكل كل أجهزة الجسم الصحية

يعالج مشاكل الجهاز الهضمي

-يحسن الهضم، ويقضي على الغازات والانتفاخات والتهابات المعدة، وكذلك المغص المعوي، ويمكنه معالجة كل من الإمساك المزمن والإسهال.

يعالج مشاكل الجهاز التنفسي

-يحسن صحة الجهاز التنفسي، ويحارب العدوى؛ بما في ذلك السعال ونزلات البرد الموسمية، وكذلك يساعد في القضاء على نوبات الربو.

يعالج مشاكل الجهاز العصبي

-يعزز عمل الجهاز العصبي المركزي ويساعد على تجديد الخلايا العصبية التالفة.

-الزعفران يعزز القلب والذاكرة

جيد للقلب

-يساعد الزعفران في الحد من مخاطر أمراض القلب والشريان، فضلا عن تنظيم ارتفاع ضغط الدم، بسبب محتواه من البوتاسيوم.

يعزز الذاكرة

-يحتوي الزعفران على بعض المركبات التي تساعد في تعزيز عمل الذاكرة والتعلم، ويساعد أيضا في علاج مشاكل السن المتعلقة باضطراب الدماغ.

يحمي من خطر السرطان

-يحتوي الزعفران على خصائص مضادة للسرطان، تمنع نمو الخلايا السرطانية في الجسم.