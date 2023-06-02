فوائد البقدونس المغلي، يقوي العظام والقلب ويحارب السرطان وينقص الوزن

فوائد البقدونس المغلي، البقدونس من الخضروات الورقية المهمة التى تستخدم فى السلطة والطهى لنكهته المميزة ولها قيمة غذائية عالية.

وفوائد البقدونس المغلي، عديدة فهو غني بالعديد من العناصر الغذائية المهمة ومضادات الأكسدة، وينصح الأطباء بتناوله وعمله ديتوكس باستمرار.

فوائد البقدونس المغلي

ويقول الدكتور أحمد السيد أخصائى التغذية: إن البقدونس من الخضروات التى ينصح دائما بتناولها لفوائدها العظيمة، خاصة أنه يحتوى على المعادن والفيتامينات المهمة والضرورية لقوة المناعة وقوة الجسم بشكل عام.

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وأضاف “السيد”، إن للبقدونس المغلي فوائد عظيمة تدفعنا للإكثار من تناوله، ومن فوائد البقدونس المغلي:

البقدونس المغلي يطرد سموم الجسم

من فوائد البقدونس المغلي أنه يشجع الكبد بشكل جيد، والمركبات الموجودة به تنتج اثنين من الإنزيمات التي تزيل السموم من الجسم.

البقدونس المغلي يساعد فى ضبط السكر

استخدم البقدونس المغلي في الطب الطبيعي البديل كدواء لعلاج مرض السكري، وقد أثبتت الأبحاث الطبية الحديثة تأثيره في تنظيم مستويات السكر في الدم، ولوحظ أن تناوله لمدة شهر واحد يضبط مستويات السكر في الدم.

البقدونس المغلي يحارب السرطان

الاستهلاك المنتظم للبقدونس المغلي يقلل من خطر الإصابة بالسرطان، لاحتوائه على مركبات الفلافونويد تجعله يساعد على منع سرطان الجلد وسرطان الثدي وسرطان البروستاتا.

فوائد البقدونس المغلي، فيتو

البقدونس المغلي يعزز صحة القلب

فوائد البقدونس المغلي أنه يكافح الأحماض الأمينية التي تسبب تلف الأوعية الدموية والقلب، واحتوائه على"الفولات" يقلل من كمية الإنزيمات الضارة في الجسم، وبالتالي يمنع حدوث النوبات القلبية والسكتات الدماغية.

البقدونس المغلي يقوي العظام

البقدونس المغلي يحتوي على خصائص تعزز وتقوي جهاز المناعة، واحتوائه على الكلوروفيل تجعله يحارب الالتهابات البكتيرية والفطرية، كما أنه فعال في الحفاظ على صحة العظام، ويقلل من خطر الإصابة بهشاشة العظام أيضا.

البقدونس المغلي يمنع تكون حصوات الكلى

البقدونس المغلي مدر للبول، ويمنع تكوين حصوات الكلى، ويقلل من التهابات المسالك البولية، والتخلص من الانتفاخ.

البقدونس يعالج الإمساك المزمن

البقدونس المغلي، غني بالألياف الغذائية، مما يجعله العلاج الأفضل للإمساك المزمن، فهو ينظم حركة المعدة، كما أنه فاتح للشهية.

البقدونس ينظم الهضم

يحتوي البقدونس على مركب (الفيتو)، مما يجعل البقدونس المغلي من المنشطات القوية في افراز عصارة الصفراء من الكبد، التي تساعد في الهضم الجيد للأطعمة، فتحمي من عسر الهضم، كما تساعد على امتصاص الدهون الموجودة في قطع اللحم، مما يسهل هضمها.

البقدونس المغلي يزيل رائحة الفم الكريهة

البقدونس المغلي، له تأثير قوي في إزالة رائحة الفم الكريهة، وتعطيره، ويمنع الرائحة الكريهة بعد الأكل خاصة اللحوم.

البقدونس يخفض الدهون والكوليسترول

البقدونس المغلي يعمل على خفض الدهون والكوليسترول الضار، وذلك لأنه يعمل على زيادة افراز العصارة الصفراوية التي تقوم بهضم الدهون والمأكولات الدسمة، إلى جانب احتوائه على مضادات الأكسدة التي تحمي خلايا الجسم من التلف.