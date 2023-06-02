فوائد الحلبة، تنقص الوزن وتحارب الشيخوخة وتقوى صحة الجسم والمناعة

فوائد الحلبة، الحلبة من الأعشاب الشهيرة التى لها فوائد عظيمة للكبار والصغار وتقدم بطرق وأشكال مختلفة لمذاقها المميز.

وفوائد الحلبة عديدة، فهى غنية بالعناصر الغذائية المهمة التي يحتاجها الجسم كما أنها غنية بمضادات الأكسدة التي تحمى الجسم من جميع الأمراض.

ويقول الدكتور أحمد السيد أخصائى التغذية، إن الحلبة من المشروبات الأساسية لتقوية المناعة، ويجب على الأمهات جعلها مشروب يومي للكبار والصغار حفاظا على صحتهم بشكل عام.

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فوائد الحلبة للصحة

وأضاف “السيد”، أن للحلبة فوائد عديدة، ومن فوائد الحلبة:

تقلل الكوليسترول في الدم.

جيدة لمرضى السكري، وتساعد في السيطرة على معدلات السكر في الدم.

جيدة لمرضى السكري، وتساعد في السيطرة على معدلات السكر في الدم. تحتوي الحلبة على فيتامين "ك" والحديد وحمض الفوليك، وجميعها مواد تساعد في زيادة إنتاج خلايا الدم الحمراء في الجسم، مما يزيد من حرارة الجسم ويساعد على إبقاء الجسم دافئا في الشتاء.

شرب كوبين من الحلبة كل يوم، يمكن أن يعالج قرحة المعدة، ويعمل على تقوية بطانة المعدة مما يسرع من عملية الشفاء.

تعتبر الحلبة من المشروبات الغنية بالزيوت التي تزيد الوزن بسرعة، ولتحقيق أعلى استفادة يفضل نقعها من الصباح حتى اليوم التالي، قبل تناولها بالطريقة التقليدية، فالحلبة من الأعشاب التي يمكنها أن تعالج النحافة، وتزيد الوزن، في حالة تناولها مطحونة بالسمن، فهي تمد الجسم بالطاقة والدفء، كما أن سعراتها الحرارية عالية، إلى جانب قيمتها الغذائية.

تناول أوراق الحلبة بشكل منتظم يزيد من قوة الذاكرة.

فوائد الحلبة، فيتو

فوائد الحلبة للمرأة الحامل

تسهل الولادة، فالحلبة تزيد من تقلصات الرحم، مما يجعلها تعمل على تسهيل عملية الولادة، لكن لا ينبغي أن يتم تناولها بكميات كبيرة لأنها يمكن أن تسبب تقلصات قبل الأوان، الأمر الذي قد يتسبب في الإجهاض.

الحلبة تساعد فى إدرار الحليب في المرضعات.

فوائد الحلبة فى علاج مشاكل البشرة

الحلبة تعالج البثور، والرؤوس السوداء والتجاعيد، من خلال غلي بذور الحلبة في الماء ويغسل بها الوجه يوميا، حتى تختفي كل مشاكل البشرة.

فوائد الحلبة للنساء

-لها تأثير كبير في تحسين المزاج والتقليل من الهبات الساخنة التي تواجه المرأة خلال انقطاع الطمث، كذلك تعالج التهاب الشعب الهوائية، والربو، وآلام الطمث.

-تقلل من التهاب الجلد، وتعتبر عجينة الحلبة من أفضل وسائل علاج التهابات الجلد والحروق والاكزيما، ويمكن عملها بطحن ملعقة كبيرة من بذور الحلبة، وخلطها بالماء الدافئ لإعداد عجينة، وتوضع على الجزء المصاب ويتم تغطيتها بقطعة قماش أو شاش نظيفة ومعقمة.