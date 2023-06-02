أتلتيكو مدريد يعلن ضم صفقتين لدعم الدفاع

أكد دييجو سيميوني، مدرب أتلتيكو مدريد، التعاقد مع المدافعين تشالار سويونكو وسانتياجو مورينيو للموسم المقبل.

صفقات أتلتيكو مدريد

وينضم سويونكو لأتلتيكو مدريد بعد انتهاء عقده مع ليستر سيتي، أما سانتياجو مورينيو يأتي من صفوف راسينج مونتفيديو.

وأوضح سيميوني أن سانتياجو مورينيو سيقوم بفترة الإعداد للموسم الجديد مع الروخي بلانكوس، لرؤية مدى استجابته.

وتابع المدرب الأرجنتيني في مقابلة مع برنامج إلبارتيداثو دي كوبي "سويونكو سيأتي لمساعدة دفاع الأتلتي".

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وعن مورينيو، علق "سنرى مستواه في فترة الإعداد للموسم الجديد لمعرفة كيف يستجيب، لقد سمعنا أشياء جيدة عنه، وبالتالي لدينا توقعات هائلة".

وأشار إلى أن "أتلتيكو مدريد سيوقع مع جميع ما يمكن التوقيع معهم حتى يواصل النادي، التطور كما فعل على مدار السنوات الماضية".

ومن جهة أخرى كشفت صحيفة "آس" الإسبانية في تقرير لها أن ريال مدريد وبرشلونة دخلا في مفاوضات مع سيلتا فيجو الإسباني، من أجل التعاقد مع لاعبه جابري فيجا في الصيف المقبل، كما تهتم بضمه أندية مانشستر سيتي ومانشستر يونايتد وتشيلسي من إنجلترا، وكذلك بايرن ميونخ الألماني.

ويمتلك جابري فيجا شرطا جزائيا في عقده مع سيلتا فيجو، يسمح له بالرحيل مقابل 40 مليون يورو، ما منح الفرصة لعدة أندية كبرى لدخول صراع التعاقد معه، حيث أكدت صحيفة "آس" أن الأمر الوحيد المؤكد في مستقبل جابري فيجا هو رحيله عن سيلتا فيجو في الانتقالات الصيفية المقبلة.

معلومات عن جابري فيجا نجم سيلتا فيجو الإسباني

يبلغ جابري فيجا من العمر 21 عاما، ويلعب كصانع ألعاب، وقد نجح على مدار الموسم الحالي في تسجيل 9 أهداف وصناعة 4 أخرى، وهو من أبناء نادي سيلتا فيجو، حيث تدرج في صفوف الناشئين، قبل أن يتم تصعيده إلى الفريق الأول في العام الماضي 2022.

ويُعتبر جابري فيجا من أهم المواهب الصاعدة في سماء كرة القدم الأوروبية بشكل عام والإسبانية على وجه الخصوص، وتُوج بجائزة لاعب الشهر في الدوري الإسباني عن يناير الماضي.

ونجح جابري فيجا لاعب وسط سيلتا فيجو في أن يصبح أول لاعب مولود بعد عام 2002 يسهم في 10 أهداف في الدوريات الأوروبية الكبرى هذا الموسم.