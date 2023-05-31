الأربعاء 31 مايو 2023
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رياضة

عن طريق إنتر ميامي الأمريكي، خطة جديدة من برشلونة لضم ميسي

ميسي، فيتو
ميسي، فيتو

كشفت صحيفة "ليكيب" الفرنسية عن وجود خطة جديدة من نادي برشلونة لاستعادة ليونيل ميسي، نجم باريس سان جيرمان، في الميركاتو الصيفي المقبل.

ويسعى برشلونة جاهدًا لإعادة ميسي إلى "كامب نو" في موسم الانتقالات الصيفي المقبل، رغم صعوبة الأمر والأزمات الخاصة بقواعد اللعب المالي النظيف.

وتقدم برشلونة بخطة جدوى إلى رابطة الدوري الإسباني، تتضمن كذلك مسألة عودة ميسي، ولكن دون تلقي أي رد حتى الآن، وهو ما تسبب في ظهور تقارير تفيد بأن ميسي يعتزم اتخاذ قراره في أسرع وقت ممكن.

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حيلة برشلونة الجديدة لضم ميسي

ويصبح ميسي لاعبا حرا بمجرد انتهاء عقده مع باريس سان جيرمان في يونيو المقبل، ووفقا لما أوضحته صحيفة "ليكيب"، في تقريرها اليوم الأربعاء، فإن "برشلونة لديه اقتراح للتعاقد مع ميسي بالتعاون مع نادي إنتر ميامي الأمريكي تجنبًا لقوانين رابطة الليجا".

وأوضحت: "برشلونة وإنتر ميامي يريدان إغلاق اتفاق يوقع بموجبه ميسي على عقد مع النادي الأمريكي كلاعب حر، على أن يلعب لنادي برشلونة من 6 إلى 18 شهرا، على سبيل الإعارة".

وتابع التقرير: "نفس المصدر أوضح للصحيفة أن هذا الخيار سيكون منطقيا للغاية بالنسبة لميسي، الذي يسمح له باللعب في أوروبا حتى بطولة كوبا أمريكا 2024، قبل الذهاب للعب في الولايات المتحدة".

وكانت صحيفة "سبورت" الإسبانية، قد ذكرت في تقرير لها أن برشلونة يحتاج إلى وقت كافٍ قبل أن يقرر ليونيل ميسي مستقبله.وأوضحت أن برشلونة طلب من ميسي أن يؤخر قراره لمدة أسبوع، أي حتى يوم الثلاثاء المقبل، حيث يمكن أن يحصل النادي على الضوء الأخضر من رابطة الليغا حول خطة الجدوى الخاصة به.

وأشارت إلى أن رابطة الليجا ستقرر بداية الأسبوع المقبل ما إذا كانت خطة برشلونة صالحة أم لا، بما في ذلك إمكانية عودة ميسي.

من جانبه، قال جوردي كرويف، المدير الرياضي لنادي برشلونة، في تصريحات لصحيفة "سبورت": "الأمر يعتمد على قواعد اللعب المالي النظيف، وعليه (ميسي)، ولكني أعتقد أن الأمر يتوقف عليه حاليًا".

وأضاف: "هو يلعب مع فريق آخر الآن، لديه مباراة واحدة فقط في الدوري، ولن نتحدث عن مستقبله، هو من يمتلك الجواب".

وتابع: "عقده سينتهي، بالتأكيد العديد من الفرق تريده والجواب له، عندما ينتهي عقده سيتوقف كل شيء عليه".

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