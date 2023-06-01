أخبار الرياضة اليوم، صدمة في بيراميدز بسبب رمضان صبحي.. كريم بنزيما يتسلم جائزة أسطورة ماركا.. ونوران جوهر تفوز على هانيا الحمامي في الجونة للإسكواش

أخبار الرياضة اليوم، شهدت الساعات الماضية الكثير من الأحداث الرياضية المهمة على الصعيدين المحلي والعالمي، نشرها القسم الرياضي في «فيتو»، وجاءت كالتالي:

افتتح محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي فرع النادي الأهلي بالقاهرة الجديدة مساء اليوم الخميس.

انطلقت مراسم حفل افتتاح فرع النادي الأهلي بالقاهرة الجديدة بعزف السلام الوطني لجمهورية مصر العربية، وقراءة ما تيسر من القرآن الكريم، وذلك عقب قيام محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة النادي، برفقة الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، بقص شريط الافتتاح.

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حرص محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي على الترحيب بجميع الحضور لحفل افتتاح فرع النادى بالتجمع الخامس، وفى مقدمتهم الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة.

وقال الخطيب خلال افتتاح فرع النادى بالتجمع الخامس: من حق كل أهلاوي أن يفخر بمقرات النادى الأهلى جميعا، سواء في الجزيرة ومدينة نصر والشيخ زايد وأخيرًا فرع التجمع الخامس.

كشف الدكتور مصطفى المنيري رئيس الجهاز الطبي بنادي بيراميدز، عن أن الفحوصات الطبية والأشعة التي أجراها رمضان صبحي لاعب الفريق أثبتت معاناته من مزق في العضلة الضامة.

الزمالك، قدم خوان كارلوس أوسوريو المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، وعدا للاعبين الاحتياطيين بإعطائهم فرصة غدا في المباراة الودية أمام منتخب اليمن.

وقال مصدر داخل الزمالك إن أوسوريو سيعطي كافة اللاعبين فرصة في مباراة اليمن ليصبح جميع اللاعبين جاهزين للمباريات القادمة.

أعرب الدكتور أشرف صبحي وزير الرياضة عن سعادته بنجاح النادي الأهلي في افتتاح فرع الأهلي بالتجمع الخامس، مؤكدا أنها طفرة علي كل المستويات.

أضاف وزير الرياضة خلال كلمته في افتتاح فرع الأهلي بالتجمع الخامس: تواجدنا هنا في فبراير ٢٠٢٠ ولم أتوقع إن ينجح الأهلي في إنجاز هذا المشروع، حيث وقتها كنا لا نعلم من أين سنبدأ العمل في هذا الصرح.

فاز فريق حرس الحدود على ضيفه ونظيره أسوان 0/1، في المباراة التي جرت، مساء اليوم الخميس، في ملعب المكس بالإسكندرية، ضمن الجولة 30 من الدوري الممتاز.

سجل إبراهيم القاضي هدف حرس الحدود في شباك أسوان في الدقيقة 52.

تسلم المهاجم الفرنسي كريم بنزيما جائزة الأسطورة المقدمة من صحيفة ماركا الإسبانية الشهيرة، مساء اليوم الخميس، التي تقدم للاعبين أصحاب الإنجازات الكبيرة، وذلك خلال حفل كبير.

توج لوتشيانو سباليتي المدير الفني لفريق نابولي، بجائزة أفضل مدرب في الدوري الإيطالي للموسم الحالي 2022-2023، بعد قيادته للفريق الجنوبي بالفوز بلقب الكالتشيو.

تولى جاسم بن راشد البوعينين، رئاسة الاتحاد القطري لكرة القدم للدورة الانتخابية 2023-2027، بعد انتخابه من قبل الجمعية العمومية، اليوم الخميس.

وجاء ذلك خلال انعقاد الجمعية العمومية للاتحاد القطري لكرة القدم، التي جرت اليوم الخميس، بأحد فنادق الدوحة، بحضور أعضاء الجمعية العمومية للاتحاد ومديري الإدارات ورؤساء الأقسام بالاتحاد، ولفيف من وسائل الإعلام المختلفة.

الإسماعيلي، أصدر النادي الإسماعيلي بيانا رسميا بشأن ما حدث بالأمس خلال مباراة الفريق أمام المقاولون العرب في الدوري.

الإسماعيلي كان قد خرج من الملعب في الدقيقة 60 من المباراة، احتجاجا على احتساب ركلة جزاء لصالح المقاولون العرب، ثم عاد واستكمل المباراة التي انتهت بالتعادل هدفين لمثلهما.

بطولة الجونة للإسكواش، تأهلت نوران جوهر، المصنفة الثانية على العالم، إلى المباراة النهائية من بطولة الجونة الدولية للإسكواش البلاتينية PSA 2023 للرجال والنساء، بعد التفوق على مواطنتها هانيا الحمامي، المصنفة الثالثة على العالم.

دوري القسم الثاني، انتهت أحداث مباريات الجولة الـ28 بمجموعة الصعيد من دوري القسم الثاني والتي انطلقت في الخامسة عصر اليوم الخميس، حيث تقام اليوم 7 مباريات بعدما أقيمت أمس مباراة البترول والفيوم.