نوران جوهر تفوز على هانيا الحمامي وتتأهل لنهائي بطولة الجونة للإسكواش

بطولة الجونة للإسكواش، تأهلت نوران جوهر، المصنفة الثانية على العالم، إلى المباراة النهائية من بطولة الجونة الدولية للإسكواش البلاتينية PSA 2023 للرجال والنساء، بعد التفوق على مواطنتها هانيا الحمامي، المصنفة الثالثة على العالم.

نوران جوهر تتأهل



وحققت نوران جوهر الفوز في المباراة التي جمعت اللاعبتين مساء اليوم الخميس، ضمن منافسات الدور نصف النهائي بنتيجة 3-1 في مباراة استمرت لمدة 106 دقيقة، وجاءت نتيجة الأشواط على النحو التالي: "15-13، 9-11، 17-15 و11-6".

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ويأتي انتصار نوران جوهر لتثأر من خسارتها في المباراة النهائية من الموسم الماضي للبطولة.



ويلتقي اليوم مصطفى عسل مع محمد الشوربجي، فيما يلتقي علي فرج مع النيوزيلندي بول كول، ضمن منافسات الدور نصف النهائي للبطولة.



وفي منافسات السيدات تلتقي تلتقي نور الشربيني مع البلجيكية نيللي جيليس، ضمن منافسات السيدات من الدور ذاته.

التصنيف الدولي للإسكواش

وأعلنت رابطة اللاعبين المحترفين للإسكواش "PSA" عن التصنيف العالمي الجديد للاعبات اليوم الإثنين الموافق 29 مايو الجاري.

وشهد التصنيف تصدر نور الشربيني التصنيف العالمي للسيدات للأسبوع الرابع على التوالي وذلك بعد تتويجها ببطولتي بريطانيا المفتوحة وبطولة العالم وعقب أكثر من عام من سيطرة نوران جوهر على صدارة تصنيف السيدات، والتى وصلت لـ 57 أسبوعًا على التوالي، وذلك بعدما أكملت عامًا في الصدارة فى الأول من أبريل الماضي.

تصنيف التوب 10 للاعبات الإسكواش

فيما جاءت جاءت التوب 10 بشكل عام كالتالي:

تصدرت نور الشربيني لاعبة سبورتنج التصنيف العالمي للسيدات وجاء ترتيب باقي اللاعبات كالتالي: نوران جوهر في المركز الثاني، هانيا الحمامي فى المركز الثالث، النيوزيلندية جويل كينج فى المركز الرابع، الأمريكية أماندا صبحي في المركز الخامس، نور الطيب في المركز السادس، الانجليزية جورجينا كيندي في المركز السابع، وتقدمت البلجيكية نيلي جليس إلى المركز الثامن، وتراجعت الأمريكية أوليفيا فيتشر إلى المركز التاسع، واستقرت الانجليزية سارة جان بيري في المركز العاشر

وجاء تصنيف بطلات مصر فى قائمة التوب 10 كالتالى:

نور الشربيني (المركز الأول)

نوران جوهر (المركز الثاني)

هانيا الحمامي (المركز الثالث)

نور الطيب (المركز السادس)

نور الشربيني تحصد لقب بطولة العالم

وعلى مستوى السيدات، توجت نور الشربيني لاعبة منتخب مصر للإسكواش، بلقب بطولة العالم في الولايات المتحدة الأمريكية.

وحصلت نور الشربيني على لقب بطولة العالم بعد الفوز على زميلتها نوران جوهر بنتيجة (3-0)، في المباراة النهائية.

وجاءت نتائج الأشواط كالتالي، (11-6)، (11-4)، (12-10).

وقالت نور الشربيني أن مواجهة نوران جوهر في المباراة النهائية كانت صعبة، والفوز بثلاثة أشواط نظيفة في نهائي بطولة العالم هو أمر كبير.

وتابعت: “توقعت عودة نوران جوهر إلى المباراة خلال الشوط الثالث، ولكنني نجحت في السيطرة على النتيجة والفوز بثلاثة أشواط نظيفة”.

وأوضحت نور الشربيني: “بدأت البطولة بمستوى أقل من المعتاد، ولكنني نجحت في تدارك الأمر والفوز بالبطولة”.

أفضل 10 لاعبين في تصنيف العالمي

وتقدم علي فرج لاعب منتخب مصر مركزًا في التصنيف العالمي للإسكواش، بعد ختام منافسات بطولة مانشستر التي أقيمت مؤخرا في إنجلترا.

واحتل علي فرج المركز الثالث في التصنيف العالمي، فيما تراجع الإنجليزي محمد الشوربجي للمركز الرابع، وحافظ البيروفي دييجو إلياس على صدارة الترتيب، وفي المركز الثاني جاء مصطفى عسل لاعب النادي الأهلي.

وشهدت قائمة أفضل 10 لاعبين في التصنيف العالمي لـ الإسكواش تواجد 5 مصريين جاء ترتيبهم كالتالي:

مصطفى عسل - المركز الثاني

علي فرج - المركز الثالث

مروان الشوربجي - المركز السادس

طارق مؤمن - المركز السابع

مازن هشام - المركز العاشر

وجاء يوسف سليمان في المركز الـ11، وكريم عبد الجواد في الترتيب الـ12، وفارس الدسوقي في المركز الـ13، ومحمد الشربيني في المركز الـ17.

علي فرج يتوج بلقب بطولة العالم

توج علي فرج لاعب منتخب مصر للإسكواش، بلقب بطولة العالم التي أقيمت مؤخرًا في الولايات المتحدة الأمريكية.

وحصد علي فرج المصنف رقم 4 على العالم لقب بطولة العالم للإسكواش، بعد الفوز على كريم عبد الجواد المصنف رقم 17 على العالم في المباراة النهائية.

وجاءت نتائج الأشواط كالتالي: (12-10)، (11-6)، (11-6).

وحافظ علي فرج على لقب بطولة العالم للمرة الثالثة على التوالي، بعد الفوز بلقبي شيكاغو 2021 والقاهرة 2022.

ويعد هذا اللقب هو الرابع للاعب منتخب مصر علي فرج بعد الفوز بلقب البطولة أعوام 2019 و2021 و2022.