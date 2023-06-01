سباليتي أفضل مدرب في الدوري الإيطالي الموسم الحالي

توج لوتشيانو سباليتي المدير الفني لفريق نابولي، بجائزة أفضل مدرب في الدوري الإيطالي للموسم الحالي 2022-2023، بعد قيادته للفريق الجنوبي بالفوز بلقب الكالتشيو.

سباليتي أفضل مدرب في الدوري الإيطالي

سباليتي، فيتو

رقم سباليتي التاريخي

دوَّن الإيطالي سباليتي، مدرب نابولي، رقمًا تاريخيًّا باسمه في الكالتشيو بعدما قاد نابولي للتتويج رسميًّا بلقب الأسكوديتو، وقالت شبكة "أوبتا" للإحصائيات، إن سباليتي بعمر 64 عامًا و58 يومًا، أصبح أكبر مدرب يتمكن من الفوز بلقب الأسكوديتو خلال تاريخ البطولة.

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يذكر أن نابولي أنهى لعنة دامت 33 عامًا، فشل خلالهم في الفوز باللقب، منذ آخر تتويج للفريق في 1990، عندما قاد دييجو مارادونا الفريق للقب.

رحيل سباليتي عن نابولي

كشف تقرير صحفي إيطالي، إن الألماني جوليان ناجلسمان، المدير الفني السابق لفريق بايرن ميونخ، مرشح للعمل مع بطل الدوري الإيطالي خلال الموسم المقبل.

اقترب نادي نابولي من إعلان رحيل لوتشيانو سباليتي، المدير الفني، رغم أنه قاد الفريق للفوز بلقب الاسكوديتو لأول مرة منذ 33 عاما، حيث أن العلاقة بينه وبين أوريليو دي لورينتيس رئيس النادي، تدهورت.

وبحسب موقع "توتو ميركاتو ويب"، فإن نابولي يخطط للتعاقد مع جوليان ناجلسمان، الذي تعرض لإقالة غريبة من قبل النادي الألماني في الأسابيع الماضية.

وأضاف أن نابولي عليه دفع حوالي 10 ملايين يورو من أجل الحصول على خدمات ناجلسمان، فرغم رحيله إلا أنه لا يزال مرتبطا بعقد مع النادي البافاري حتى 2026.

وأشار الموقع إلى أن أنطونيو كونتي أيضا أحد المرشحين لتولي المهمة الفنية لفريق الجنوب بجانب لويس إنريكي، مدرب برشلونة ومنتخب إسبانيا السابق.

وأكمل نابولي تفوق الأندية الكبرى في إيطاليا على يوفنتوس، بعد كسر قبضة السيدة العجوز على اللقب والتي استمرات لـ9 سنوات متتالية.

وأشارت شبكة "بليتشر ريبورت"، إلى نجاح فرق الكالتشيو في إنهاء احتكار اليوفي على اللقب في السنوات الـ3 الأخيرة.

وبعد تتويج يوفنتوس بطلا للكالتشيو 9 سنوات متتالية، نجح الثلاثي إنتر ميلان، ميلان ونابولي في الفوز باللقب آخر 3 مواسم، على الترتيب.

ويعد هذا اللقب هو الثالث في تاريخ نابولي، والأول منذ عام 1990 خلال حقبة الأسطورة الأرجنتيني دييجو مارادونا.

يذكر أن نابولي نال اللقب رسميا قبل 5 جولات من نهاية الموسم، سائرا على خطى إنتر ويوفنتوس عامي 2007 و2019.

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