الخميس 01 يونيو 2023
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

رياضة

سباليتي أفضل مدرب في الدوري الإيطالي الموسم الحالي

سباليتي، فيتو
سباليتي، فيتو

توج لوتشيانو سباليتي المدير الفني لفريق نابولي، بجائزة أفضل مدرب في الدوري الإيطالي للموسم الحالي 2022-2023، بعد قيادته للفريق الجنوبي بالفوز بلقب الكالتشيو.

سباليتي أفضل مدرب في الدوري الإيطالي 

سباليتي، فيتو

رقم سباليتي التاريخي

دوَّن الإيطالي سباليتي، مدرب نابولي، رقمًا تاريخيًّا باسمه في الكالتشيو بعدما قاد  نابولي للتتويج رسميًّا بلقب الأسكوديتو، وقالت شبكة "أوبتا" للإحصائيات، إن سباليتي بعمر 64 عامًا و58 يومًا، أصبح أكبر مدرب يتمكن من الفوز بلقب الأسكوديتو خلال تاريخ البطولة.

Advertisements

يذكر أن نابولي أنهى لعنة دامت 33 عامًا، فشل خلالهم في الفوز باللقب، منذ آخر تتويج للفريق في 1990، عندما قاد دييجو مارادونا الفريق للقب.

رحيل سباليتي عن نابولي

كشف تقرير صحفي إيطالي، إن الألماني جوليان ناجلسمان، المدير الفني السابق لفريق بايرن ميونخ، مرشح للعمل مع بطل الدوري الإيطالي خلال الموسم المقبل.

اقترب نادي نابولي من إعلان رحيل لوتشيانو سباليتي، المدير الفني، رغم أنه قاد الفريق للفوز بلقب الاسكوديتو لأول مرة منذ 33 عاما، حيث أن العلاقة بينه وبين أوريليو دي لورينتيس رئيس النادي، تدهورت.

وبحسب موقع "توتو ميركاتو ويب"، فإن نابولي يخطط للتعاقد مع جوليان ناجلسمان، الذي تعرض لإقالة غريبة من قبل النادي الألماني في الأسابيع الماضية.

وأضاف أن نابولي عليه دفع حوالي 10 ملايين يورو من أجل الحصول على خدمات ناجلسمان، فرغم رحيله إلا أنه لا يزال مرتبطا بعقد مع النادي البافاري حتى 2026.

وأشار الموقع إلى أن أنطونيو كونتي أيضا أحد المرشحين لتولي المهمة الفنية لفريق الجنوب بجانب لويس إنريكي، مدرب برشلونة ومنتخب إسبانيا السابق.

وأكمل نابولي تفوق الأندية الكبرى في إيطاليا على يوفنتوس، بعد كسر قبضة السيدة العجوز على اللقب والتي استمرات لـ9 سنوات متتالية.

وأشارت شبكة "بليتشر ريبورت"، إلى نجاح فرق الكالتشيو في إنهاء احتكار اليوفي على اللقب في السنوات الـ3 الأخيرة.  

وبعد تتويج يوفنتوس بطلا للكالتشيو 9 سنوات متتالية، نجح الثلاثي إنتر ميلان، ميلان ونابولي في الفوز باللقب آخر 3 مواسم، على الترتيب.

ويعد هذا اللقب هو الثالث في تاريخ نابولي، والأول منذ عام 1990 خلال حقبة الأسطورة الأرجنتيني دييجو مارادونا.

يذكر أن نابولي نال اللقب رسميا قبل 5 جولات من نهاية الموسم، سائرا على خطى إنتر ويوفنتوس عامي 2007 و2019. 

سباليتي يكتب رقم تاريخي في الدوري الايطالي بعد تتويج نابولي

ناجلسمان يقترب من خلافة سباليتي في تدريب نابولي

ونقدم لكم من خلال موقع "فيتو"، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم، أسعار الدولار، أسعار اليورو، أسعار العملات، أخبار الرياضة، أخبار مصر، أخبار الاقتصاد، أخبار المحافظات، أخبار السياسة، أخبار الحوادث، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي، الدوري الإيطالي، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا، دوري أبطال أفريقيا، دوري أبطال آسيا، والأحداث الهامة والسياسة الخارجية والداخلية، بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.


 

سباليتي نابولي الدوري الإيطالي لوتشيانو سباليتي

مواد متعلقة

اعتزال هامسيك أسطورة نابولي بعد مسيرة حافلة

ناجلسمان يقترب من خلافة سباليتي في تدريب نابولي

سباليتي يكتب رقم تاريخي في الدوري الايطالي بعد تتويج نابولي

الأكثر قراءة

ظهرت الآن، بالاسم ورقم الجلوس نتيجة الشهادة الإعدادية بالقاهرة

صدمة جديدة في بيراميدز بسبب رمضان صبحي

لحظة وصول السيدة انتصار ‎السيسي إلى حفل زفاف ‎ولي العهد الأردني (فيديو)

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية 2023 بالفيوم

بث مباشر، حفل افتتاح فرع النادي الأهلي بالتجمع الخامس

رابط نتيجة مسابقة شيخ الأزهر لحفظ القرآن الكريم

لحظة سقوط لوحة إعلانية أعلى كوبري أكتوبر (فيديو)

شعبة الثروة الداجنة توضح أسباب ارتفاع أسعار البيض في الأسواق

Advertisements

منوعات

المزيد

شركة طيران نيوزيلندية تقوم بوزن المسافرين قبل صعود الطائرة لهذا السبب

الأمير وليام وزوجته كيت يصلان الأردن للمشاركة في حفل زفاف ولي العهد

الأردن تصمم ختم دخول خاص للقادمين لزفاف ولي العهد (صورة)

الذكاء الاصطناعي يهدّد بانقراض البشرية، اعرف السبب

المزيد

خدمات

المزيد

خطوات إلغاء تقييد حساب الفيس بوك

سعر كيلو العدس، استقرار أسعار العدس مساء اليوم الخميس 1-6-2023 في الأسواق

آخر تطورات أسعار الشوفان مساء اليوم الخميس 1-6-2023 بالأسواق المحلية

آخر تطورات أسعار الزيت مساء اليوم الخميس 1-6-2023 في السوق المحلي

المزيد

انفوجراف

أصغرهم فوق الـ50.. رجال نور الفلاح (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

أسامة قابيل: هناك عبادة اسمها السعادة تتحقق حال إدخال الفرح والسرور على الناس

تفسير حلم الخاتم الفضة في المنام وعلاقته بالحصول على أموال كثيرة

تفسير رؤية الحديد في المنام وعلاقته بالقوة والعزة واستقرار الأسرة

المزيد
الجريدة الرسمية