أشرف صبحي: الأهلي نموذج في زيادة حصيلة المنشآت بخريطة الرياضة المصرية

أعرب الدكتور أشرف صبحي وزير الرياضة عن سعادته بنجاح النادي الأهلي في افتتاح فرع الأهلي بالتجمع الخامس، مؤكدا أنها طفرة علي كل المستويات.

أضاف وزير الرياضة خلال كلمته في افتتاح فرع الأهلي بالتجمع الخامس: تواجدنا هنا في فبراير ٢٠٢٠ ولم أتوقع إن ينجح الأهلي في إنجاز هذا المشروع، حيث وقتها كنا لا نعلم من أين سنبدأ العمل في هذا الصرح.

وأوضح: كل منشأ رياضي يضاف إلي خريطة الكرة المصرية يبقي بمثابة إضافة كبيرة للرياضة المصرية بشكل كبير.

وأوضح أن الرياضة المصرية تلقي كل الدعم من الدولة ممثلة في الرئيس عبد الفتاح السيسي، مشددا علي أن الأهلي يبقي نموذجا في عملية النهضة الإنشائية تحت قيادة المجلس الحالي.

وافتتح مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب اليوم الخميس فرعه الرابع بالتجمع الخامس وذلك بحضور العديد من الشخصيات المهمة، حيث تم توجيه الدعوة لشخصيات بارزة، أهمهم مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء بالإضافة إلى أشرف صبحي وزير الرياضة وقدامي النادي الأهلي وعدد من رموز الكرة المصرية.

أهلي التجمع الخامس

ويشهد فرع الأهلي بالتجمع الخامس طفرة هائلة على المستويين الإنشائي والخدمي، سواء فيما ‏يتعلق بالمبنى الاجتماعي على مسطح 1000 متر، والذي تم تصميمه على أحدث مستوى، إلى جانب مبنى ‏غرف خلع ملابس، ‏ومبنى أكاديمية الكرة‏، إضافة إلى ملاعب كرة السلة وكرة اليد ‏والكرة الطائرة، والتي تم الانتهاء منها، مع استخدام أحدث الأرضيات ‏المعتمدة من الاتحادات الدولية، هذا إلى جانب ملاعب الخماسي ‏وملعبي نجيل صناعي ‏للأكاديمية، كما تم الانتهاء من منطقة «أكوا بارك» ألعاب مائية بالنادي وكافة المنشآت.‏

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وحرص الخطيب في وقت سابق على معاينة دورية العمل بالفرع والنواحي الخدمية، ومنافذ البيع المجهزة للافتتاح، واستعدادات الملاعب الرياضية لاستقبال أبناء الأعضاء، وكذلك المنطقة الترفيهية، ‏والمبنى الخاص بأكاديمية الكرة، والمبنى الإداري والاجتماعي، ومنطقة ألعاب الأطفال،‏ ومناطق جلوس الأعضاء، والملاعب الخاصة بهم.

واستمع الخطيب إلى رؤية أعضاء النادي الذين بدأوا بزيارة الفرع مبكرًا، وأبدوا إعجابهم الشديد بالمنشآت التي يضمها الفرع، وما يتضمنه من رؤية عصرية تضاهي الأندية العالمية.

وقال العامري فاروق، نائب رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي، إن سعر عضوية فرع التجمع الخامس يصل إلى 284 ألف جنيه، بعد إضافة القيمة المضافة، وسيتم افتتاح المرحلة الأولى على مساحة 40 فدانا، من مساحة الأرض التي تصل لخمسين فدانا، وكل المنشآت أصبحت جاهزة لاستقبال الأعضاء.

وأوضح العامري: سيكون هناك تسويق لعضويات فرع التجمع الخامس، و3100 عضو سددوا قيمة العضويات بالفعل، وأرض الفرع ملكية خاصة للنادي الأهلي.

وأضاف: نستهدف الوصول إلى 5 آلاف عضو في الفترة المقبلة، بالسعر الحالي، ثم سيعلن مجلس الإدارة تعديل سعر الاشتراك في الفرع الجديد، ولذلك ستكون هناك فرصة جيدة أمام من يريد اللحاق ويشترك الآن في عضوية التجمع الخامس، وهناك أنظمة تقسيط أيضًا مع البنوك.

مجلس الأهلي يعتمد ترتيبات افتتاح الفرع الرابع

كما اعتمد مجلس إدارة النادي الأهلي في اجتماع الأخير الترتيبات الخاصة بافتتاح فرع التجمع والمحدد له اليوم وذلك في ضوء التجهيزات التي تقوم بها إدارات النادي المعنية حتى يخرج حفل الافتتاح بالشكل الذي يليق بالأهلي وتاريخه.. وما يضمه الفرع الجديد من منشآت عملاقة وبنية تحتية وخدمات متميزة يستحقها أعضاء النادي.

هذا ويشهد فرع التجمع إقبالًا كثيفًا على الاشتراك خلال الفترة الحالية خاصة وأن هناك زيادة في قيمة العضوية تبدأ من أول يوليو القادم.