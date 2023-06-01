الإسماعيلي يحتج على حكم مباراة المقاولون ويطالب بنقاط المباراة

الإسماعيلي، أصدر النادي الإسماعيلي بيانا رسميا بشأن ما حدث بالأمس خلال مباراة الفريق أمام المقاولون العرب في الدوري.

الإسماعيلي كان قد خرج من الملعب في الدقيقة 60 من المباراة، احتجاجا على احتساب ركلة جزاء لصالح المقاولون العرب، ثم عاد واستكمل المباراة التي انتهت بالتعادل هدفين لمثلهما.

وأكد الإسماعيلى في بيان رسمي توثيق شكوى يكشف فيها حيثيات ما حدث في مباراة المقاولون العرب، ويطالب بالنقاط الثلاثة.

وتضمنت المذكرة احتجاجا على حكم المباراة لعدم احتسابه ضربة جزاء للإسماعيلي في الدقيقة 53 للاعب أحمد مدبولى ولم يعود إلى تقنية الفيديو.

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كما تضمن بيان الإسماعيلى الاحتجاج علي مشاركة مدافع المقاولون فاروقا نور الدين في المباراة، رغم حصوله على ثلاثة إنذارات سابقة وفقا لبيان النادي الإسماعيلي.

وكشف الإسماعيلى أنه قام بتوثيق كل تلك الأمور بالفيديوهات من خلال شكوى إلى اتحاد الكرة يُطالب فيها بالنقاط الثلاثة

وأكد محمد صلاح عبد الفتاح الخبير التحكيمي أن ركلة الجزاء التي احتسبت لصالح نادي المقاولون العرب أمام الإسماعيلي في بطولة الدوري الممتاز والتي شهدت لغطًا وجدلًا كبيرًا صحيحة.

وقال محمد صلاح عبد الفتاح الخبير التحكيمي عبر برنامج "البريمو" على قناة "تن" مع الإعلامي إسلام صادق: "من وجهة نظري أن ركلة جزاء المقاولون أمام الإسماعيلي "صحيحة" وقرار حكم المباراة سليم تمامًا".

وأضاف:" شاهدت ركلة الجزاء التي احتسبت لصالح المقاولون العرب أمام الإسماعيلي أكثر من مرة وهي صحيحة تمامًا".

وانتهت مباراة المقاولون مع الإسماعيلي 2-2 في المباراة المثيرة التي جمعتهما ضمن الجولة 30 من مسابقة الدوري المصري الممتاز في موقعة أولاد العم باستاد عثمان أحمد عثمان بالجبل الأخضر.

أهداف مباراة المقاولون والاسماعيلي

وتقدم عمر سافيولا بالهدف الأول لفريق المقاولون بالدقيقة 17 وتعادل الإسماعيلي عن طريق فراس شواط بالدقيقة 42 ثم أضاف جون أوكلي هدف المقاولون الثاني من ضربة جزاء في الدقيقة 79 وتعادل محمد الشامي لصالح الإسماعيلي في الدقيقة 109 من عمر اللقاء.

ترتيب المقاولون والإسماعيلي

وبهذه النتيجة يواصل المقاولون احتلال المركز الخامس في جدول ترتيب الدوري الممتاز برصيد 42 نقطة فيما يحتل الإسماعيلي المركز الثاني عشر برصيد 33 نقطة.

وتوقفت مباراة المقاولون والاسماعيلي في الدقيقة 60 لاعتراض الجهاز الفني ولاعبي الاسماعيلي علي احتساب ركلة جزاء ثم عادت المباراة للاستكمال مع الدقيقة 79.

وأشهر الحكم محمد يوسف كارت أحمر لأحد أعضاء جهاز الاسماعيلي بسبب الاعتراض.

تراجع الاسماعيلي عن الانسحاب أمام المقاولون



وشهدت المباراة تراجع النادي الإسماعيلي عن قرار الانسحاب أمام المقاولون العرب في المباراة التي جمعت الفريقين في الدوري المصري الممتاز.

وكان لاعبو وجهاز الفني للإسماعيلي، هددوا بالانسحاب من مباراة المقاولون العرب بسبب احتساب ركلة جزاء عليهم ضد محمد الشامي في أحداث الشوط الثاني في الدوري المصري لتتوقف المباراة أكثر من 15 دقيقة.

وخرج لاعبو الإسماعيلي من أرض الملعب اعتراضًا على احتساب ركلة الجزاء لصالح المقاولون العرب.

وعاد لاعبو الإسماعيلي ونجح جون أوكلي في تسديد ركلة الجزاء واحراز هدف المقاولون الثاني في الدقيقة 79 من عمر اللقاء.