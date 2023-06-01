الخطيب: 1.5 مليار جنيه تكلفة إنشاء فرع الأهلي بالتجمع

الأهلى، حرص محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي على الترحيب بجميع الحضور لحفل افتتاح فرع النادى بالتجمع الخامس، وفى مقدمتهم الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة.

محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي

وقال الخطيب خلال افتتاح فرع النادى بالتجمع الخامس: من حق كل أهلاوي أن يفخر بمقرات النادى الأهلى جميعا، سواء في الجزيرة ومدينة نصر والشيخ زايد وأخيرًا فرع التجمع الخامس.

وواصل الخطيب كلمته قائلًا: “إن تكلفة إنشاء فرع النادى بلغت مليارا ونصف المليار جنيه وهي قيمة الأرض والإنشاءات”.

ووجه الخطيب الشكر إلى جميع المؤسسات التي ساهمت في إنشاء فرع النادى، وفي مقدمتهم الرئيس عبد الفتاح السيسي وكذلك الهيئة الهندسية بالقوات المسلحة.

وطلب الخطيب من الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة أن تتحمل الوزارة نفقات إنشاء حمام السباحة بالنادي بفرع التجمع، وذلك نظرا لدور النادى الأهلى الكبير في دعم المنتخبات الوطنية بجميع الألعاب على مر التاريخ.

وتوجه الخطيب بالشكر إلى جميع مجالس إدارات النادى الأهلى على مر التاريخ التي تكمل مسيرة النجاح داخل النادى.

كما توجه الخطيب بالشكر إلى جميع أعضاء الجمعية العمومية لنادي وجماهير القلعة الحمراء العامل الرئيسي في كل نجاحات داخل النادى.

ووجه الخطيب الشكر إلى كل العاملين الذين ساهموا في إنشاء فرع النادى الأهلى بالتجمع الخامس وكذلك الذين بذلوا جهودا كبيرة اليوم رغم درجات الحرارة المرتفعة.

واختتم الخطيب كلمته قائلًا: إن النادى الأهلى دوره في المجتمع ككل وليس النواحي الرياضية فقط.

الأهلى يفتتح فرع النادى الأهلى بالتجمع الخامس

وافتتح مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب اليوم الخميس فرعه الرابع بالتجمع الخامس وذلك بحضور العديد من الشخصيات المهمة، حيث تم توجيه الدعوة لشخصيات بارزة، أهمهم مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء بالإضافة إلى أشرف صبحي وزير الرياضة وقدامي النادي الأهلي وعدد من رموز الكرة المصرية.

أهلي التجمع الخامس

ويشهد فرع الأهلي بالتجمع الخامس طفرة هائلة على المستويين الإنشائي والخدمي، سواء فيما ‏يتعلق بالمبنى الاجتماعي على مسطح 1000 متر، والذي تم تصميمه على أحدث مستوى، إلى جانب مبنى ‏غرف خلع ملابس، ‏ومبنى أكاديمية الكرة‏، إضافة إلى ملاعب كرة السلة وكرة اليد ‏والكرة الطائرة، والتي تم الانتهاء منها، مع استخدام أحدث الأرضيات ‏المعتمدة من الاتحادات الدولية، هذا إلى جانب ملاعب الخماسي ‏وملعبي نجيل صناعي ‏للأكاديمية، كما تم الانتهاء من منطقة «أكوا بارك» ألعاب مائية بالنادي وكافة المنشآت.‏

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وحرص الخطيب في وقت سابق على معاينة دورية العمل بالفرع والنواحي الخدمية، ومنافذ البيع المجهزة للافتتاح، واستعدادات الملاعب الرياضية لاستقبال أبناء الأعضاء، وكذلك المنطقة الترفيهية، ‏والمبنى الخاص بأكاديمية الكرة، والمبنى الإداري والاجتماعي، ومنطقة ألعاب الأطفال،‏ ومناطق جلوس الأعضاء، والملاعب الخاصة بهم.

واستمع الخطيب إلى رؤية أعضاء النادي الذين بدأوا بزيارة الفرع مبكرًا، وأبدوا إعجابهم الشديد بالمنشآت التي يضمها الفرع، وما يتضمنه من رؤية عصرية تضاهي الأندية العالمية.

وقال العامري فاروق، نائب رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي، إن سعر عضوية فرع التجمع الخامس يصل إلى 284 ألف جنيه، بعد إضافة القيمة المضافة، وسيتم افتتاح المرحلة الأولى على مساحة 40 فدانا، من مساحة الأرض التي تصل لخمسين فدانا، وكل المنشآت أصبحت جاهزة لاستقبال الأعضاء.

وأوضح العامري: سيكون هناك تسويق لعضويات فرع التجمع الخامس، و3100 عضو سددوا قيمة العضويات بالفعل، وأرض الفرع ملكية خاصة للنادي الأهلي.

وأضاف: نستهدف الوصول إلى 5 آلاف عضو في الفترة المقبلة، بالسعر الحالي، ثم سيعلن مجلس الإدارة تعديل سعر الاشتراك في الفرع الجديد، ولذلك ستكون هناك فرصة جيدة أمام من يريد اللحاق ويشترك الآن في عضوية التجمع الخامس، وهناك أنظمة تقسيط أيضًا مع البنوك.

مجلس الأهلي يعتمد ترتيبات افتتاح الفرع الرابع

كما اعتمد مجلس إدارة النادي الأهلي في اجتماع الأخير الترتيبات الخاصة بافتتاح فرع التجمع والمحدد له اليوم وذلك في ضوء التجهيزات التي تقوم بها إدارات النادي المعنية حتى يخرج حفل الافتتاح بالشكل الذي يليق بالأهلي وتاريخه.. وما يضمه الفرع الجديد من منشآت عملاقة وبنية تحتية وخدمات متميزة يستحقها أعضاء النادي.

هذا ويشهد فرع التجمع إقبالًا كثيفًا على الاشتراك خلال الفترة الحالية خاصة وأن هناك زيادة في قيمة العضوية تبدأ من أول يوليو القادم.