الخميس 01 يونيو 2023
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رياضة

كريم بنزيما يتسلم جائزة أسطورة ماركا ويكشف عن مستقبله (فيديو وصور)

كريم بنزيما يتسلم
كريم بنزيما يتسلم جائزة أسطورة ماركا، فيتو

تسلم المهاجم الفرنسي كريم بنزيما جائزة الأسطورة المقدمة من صحيفة ماركا الإسبانية الشهيرة، مساء اليوم الخميس، التي تقدم للاعبين أصحاب الإنجازات الكبيرة، وذلك خلال حفل كبير.

كريم بنزيما يتسلم جائزة أسطورة ماركا 

 

تصريحات كريم بنزيما في الحفل 

وتحدث كريم بنزيما عن الجائزة وقال إنها للأساطير.. لقد استمتعت حقًا بالرياضيين الذين حصلوا على هذه الجائزة، وأنا فخور جدًا لوجودي هنا.

قال كريم بنزيما: مستقبلي؟ أنا فخور جدًا بعملي، أستمتع بكل لحظة في ريال مدريد. الذهاب إلى فالديبيباس للتدريب ليس عملًا. في رأسي أستمتع بمدريد، أمس واليوم وغدًا في التدريب.

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وأضاف كريم بنزيما: هل سأبقى في مدريد؟ الآن لدي مباراة يوم الأحد ومن بعدها سنرى.

وتابع بنزيما: أنا لست لاعب رقم 9 ولا 10. أعرف كيف أسجل الأهداف، لكني أحب كرة القدم وأحب التحرك في الملعب وتقديم التمريرات الحاسمة وأقوم بأشياء لم أشاهدها من قبل. لطالما أحببت مهاجمًا آخر، رونالدو ليس مثل سانتيانا، وأنا لست مثل رونالدو، لكني أحاول أن أكون مثله.

وأكمل المهاجم الفرنسي: عندما أقول الناس الذين يعرفون كرة القدم، أعني لاعبي كرة القدم المحترفين، يمكن للجميع اللعب، لكننا نحن نلعب على المستوى الاحترافي، دائي الفردي؟ كنت دائمًا بحاجة إلى زملائي في الفريق. هذه الجائزة والجوائز الأخرى ملك للجميع.

وأكد بنزيما: كان الطريق إلى لقب دوري الأبطال العام الماضي مميزًا. لا أعرف ما إذا كان ذلك سيحدث مرة أخرى، لكنه أفضل طريق مررت به. عندما أكون في الملعب، أشعر كيف يحبونني، يمنحني هذا المزيد من الثقة وأبذل كل شيء من أجلهم. لعبنا 11 على أرض الملعب بالإضافة إلى جماهير البرنابيو.

وأشار بنزيما إلى فلورنتينو بيريز رئيس ريال مدريد: هو الرجل الذي سمح لي بالتواجد هنا. الرجل الذي وقّع مع زين الدين زيدان وهو الرجل الذي أوصلني إلى ريال مدريد.

أرقام بنزيما مع ريال مدريد 

يذكر أن كريم بنزيما البالغ من العمر 35 عاما، قضى 14 موسما في قلعة سانتياجو برنابيو، بعد قدومه من ليون الفرنسي في عام 2009.

وتوج بنزيما مع الفريق الملكي بلقب دوري أبطال أوروبا 5 مرات، و4 ألقاب في الليجا، وسجل 353 هدفا في جميع المسابقات.

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