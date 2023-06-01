بحضور أبو ريدة، جاسم بن راشد البوعينين رئيسًا للاتحاد القطري لكرة القدم

تولى جاسم بن راشد البوعينين، رئاسة الاتحاد القطري لكرة القدم للدورة الانتخابية 2023-2027، بعد انتخابه من قبل الجمعية العمومية، اليوم الخميس.

وجاء ذلك خلال انعقاد الجمعية العمومية للاتحاد القطري لكرة القدم، التي جرت اليوم الخميس، بأحد فنادق الدوحة، بحضور أعضاء الجمعية العمومية للاتحاد ومديري الإدارات ورؤساء الأقسام بالاتحاد، ولفيف من وسائل الإعلام المختلفة.

وجاء التشكيل الجديد للجنة التنفيذية بتواجد كل من: هاني طالب بلان (قطر) ومحمد خليفة السويدي (الريان) حسن جمعة المهندي (الخور) وخالد عبدالله السليطي (العربي ).

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اللجنة التنفيذية للاتحاد القطري، فيتو

وحضر اجتماع الجمعية العمومية العادية رئيس وأعضاء اللجنة التنفيذية بالاتحاد، بالإضافة إلى أعضاء الجمعية العمومية من الأندية الـ 18 ومؤسسة دوري نجوم قطر، وممثلو أندية لوسيل والبدع والوعب، وعبد الله حامد الملا رئيس اللجنة الانتخابية والسادة أعضاء اللجنة.

حضور هاني أبو ريدة

كما حضر ممثلو الاتحاد الدولي لكرة القدم هاني أبو ريدة وعصام السحيباني، وممثل الاتحاد الآسيوي لكرة القدم كريم حيدر، الذين تمت دعوتهم لحضور اجتماع الجمعية العمومية العادية للاتحاد لمراقبة العملية الانتخابية للاتحاد، بالإضافة إلى ممثلي إدارات وأقسام الاتحاد ولفيف من وسائل الإعلام المختلفة.

وبعد عملية التصويت الإلكتروني في الانتخابات التي جرت للمرة الأولى، تمت عملية الفرز وعدّ الأصوات، حيث حصل جاسم بن راشد البوعينين رئيس الاتحاد القطري لكرة القدم على 16 صوتًا ليفوز بالرئاسة، وبالنسبة للأعضاء، حصد محمد خليفة السويدي عدد 18صوتًا وهاني طالب بلان 17 صوتًا وحسن جمعة المهندي عدد 16 صوتًا وخالد عبدالله السليطي عدد 15 صوتًا.

السيرة الذاتية لرئيس الاتحاد القطري الجديد

السيرة الذاتية لرئيس الاتحاد القطري الجديد ، فيتو

كما تم تعيين الشيخ حمد بن خليفة بن أحمد آل ثاني رئيسًا فخريا للاتحاد القطري لكرة القدم.

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