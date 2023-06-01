الخميس 01 يونيو 2023
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

رياضة

بحضور أبو ريدة، جاسم بن راشد البوعينين رئيسًا للاتحاد القطري لكرة القدم

جاسم بن راشد البوعينين،
جاسم بن راشد البوعينين، فيتو

تولى جاسم بن راشد البوعينين، رئاسة الاتحاد القطري لكرة القدم للدورة الانتخابية 2023-2027، بعد انتخابه من قبل الجمعية العمومية، اليوم الخميس.

وجاء ذلك خلال انعقاد الجمعية العمومية للاتحاد القطري لكرة القدم، التي جرت اليوم الخميس، بأحد فنادق الدوحة، بحضور أعضاء الجمعية العمومية للاتحاد ومديري الإدارات ورؤساء الأقسام بالاتحاد، ولفيف من وسائل الإعلام المختلفة.

وجاء التشكيل الجديد للجنة التنفيذية بتواجد كل من: هاني طالب بلان (قطر) ومحمد خليفة السويدي (الريان) حسن جمعة المهندي (الخور) وخالد عبدالله السليطي (العربي ).

Advertisements

اللجنة التنفيذية للاتحاد القطري، فيتو

وحضر اجتماع الجمعية العمومية العادية رئيس وأعضاء اللجنة التنفيذية بالاتحاد، بالإضافة إلى أعضاء الجمعية العمومية من الأندية الـ 18 ومؤسسة دوري نجوم قطر، وممثلو أندية لوسيل والبدع والوعب، وعبد الله حامد الملا رئيس اللجنة الانتخابية والسادة أعضاء اللجنة.

حضور هاني أبو ريدة

كما حضر ممثلو الاتحاد الدولي لكرة القدم هاني أبو ريدة وعصام السحيباني، وممثل الاتحاد الآسيوي لكرة القدم كريم حيدر، الذين تمت دعوتهم لحضور اجتماع الجمعية العمومية العادية للاتحاد لمراقبة العملية الانتخابية للاتحاد، بالإضافة إلى ممثلي إدارات وأقسام الاتحاد ولفيف من وسائل الإعلام المختلفة.

وبعد عملية التصويت الإلكتروني في الانتخابات التي جرت للمرة الأولى، تمت عملية الفرز وعدّ الأصوات، حيث حصل جاسم بن راشد البوعينين رئيس الاتحاد القطري لكرة القدم على 16 صوتًا ليفوز بالرئاسة، وبالنسبة للأعضاء، حصد محمد خليفة السويدي عدد 18صوتًا وهاني طالب بلان 17 صوتًا وحسن جمعة المهندي عدد 16 صوتًا وخالد عبدالله السليطي عدد 15 صوتًا.

السيرة الذاتية لرئيس الاتحاد القطري الجديد 

السيرة الذاتية لرئيس الاتحاد القطري الجديد ، فيتو

 

كما تم تعيين الشيخ حمد بن خليفة بن أحمد آل ثاني رئيسًا فخريا للاتحاد القطري لكرة القدم.

 

 

كيروش يعلن أول قائمة مع منتخب قطر

كيروش يعلق على نتائج قرعة كأس أمم آسيا 2023

 

نقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدا مستمرا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.


 

جاسم بن راشد البوعينين الإتحاد القطري لكرة القدم هاني ابو ريدة حمد بن خليفة بن أحمد آل ثاني

مواد متعلقة

العربي يفوز على السد 0/3 ويتوج بكأس أمير قطر

كيروش يعلق على نتائج قرعة كأس أمم آسيا 2023

كيروش يعلن أول قائمة مع منتخب قطر

الأكثر قراءة

اعتماد نتيجة الشهادة الإعدادية بكفر الشيخ خلال ساعات

الأسعار الجديدة لحديد عز خلال شهر يونيو

أسعار الأسماك، تراجع سعر كيلو البلطي اليوم الخميس بالأسواق

حادث الشيراتون والسلبية القاتلة!

بالاسم ورقم الجلوس، نتيجة الشهادة الإعدادية 2023 في 14 محافظة

لحظة سقوط لوحة إعلانية أعلى كوبري أكتوبر (فيديو)

صدمة جديدة في بيراميدز بسبب رمضان صبحي

سقوط لوحة إعلانية على كوبري أكتوبر (صور)

Advertisements

منوعات

المزيد

شركة طيران نيوزيلندية تقوم بوزن المسافرين قبل صعود الطائرة لهذا السبب

الأمير وليام وزوجته كيت يصلان الأردن للمشاركة في حفل زفاف ولي العهد

الأردن تصمم ختم دخول خاص للقادمين لزفاف ولي العهد (صورة)

الذكاء الاصطناعي يهدّد بانقراض البشرية، اعرف السبب

المزيد

خدمات

المزيد

سعر كيلو العدس، استقرار أسعار العدس مساء اليوم الخميس 1-6-2023 في الأسواق

آخر تطورات أسعار الشوفان مساء اليوم الخميس 1-6-2023 بالأسواق المحلية

آخر تطورات أسعار الزيت مساء اليوم الخميس 1-6-2023 في السوق المحلي

أسعار اللحوم في الأسواق، 380 جنيهًا أعلى سعر للكندوز اليوم الخميس 1-6-2023

المزيد

انفوجراف

تفاصيل الزيادة الجديدة في الضرائب والرسوم بعد موافقة البرلمان عليها (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير حلم الخاتم الفضة في المنام وعلاقته بالحصول على أموال كثيرة

تفسير رؤية الحديد في المنام وعلاقته بالقوة والعزة واستقرار الأسرة

علي جمعة: مفاتيح الجنة مع النبي والصلاة عليه تنجي من الطامة

المزيد
الجريدة الرسمية