الأرصاد: تحسن في درجات الحرارة وتوقف حركة الرياح (فيديو)

قالت الدكتورة منار غانم عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إن طقس اليوم الإثنين مستقر نتيجة تعرض البلاد لكتل هوائية شمالية قادمة من جنوب أوروبا مرورا بالبحر المتوسط، وكذلك وجود مرتفع جوي على سطح الأرض ما أدى إلى انخفاض درجات الحرارة بمعدل 3 درجات عن أمس وأول أمس.

وأضافت منار فى مداخلة هاتفية ببرنامج صباح الخير يامصر المذاع عبر فضائية القناة الأولى، أن طقس اليوم حار على القاهرة الكبرى والوجه البحرى وشمال الصعيد وشديد الحرارة على جنوب الصعيد، ودافى معتدل على السواحل الشمالية، ومع غروب آشعة الشمس تنخفض درجات الحرارة بشكل تدريجى ليصبح الطقس لطيف على القاهرة الكبرى ولكن مائل للبرودة على السواحل الشمالية ليلا، مع هدوء حركة الرياح ولا توجد أتربة ورمال محملة بالجو مثل الأيام الماضية.

-إعلانات-

وتابعت، أن الطقس أصبح يرتفع تدريجيا لإقتراب فصل الصيف وعلى المواطنين الحذر عند الخروج نهارا حيث يجب تجنب التعرض للشمس مباشرة، مع العلم أنه مع حلول فصل الصيف سترتفع نسب الرطوبة مايزيد من الشعور بحرارة الطقس.

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، حالة الطقس اليوم الاثنين، حيث يسود طقس معتدل صباحا، حار نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري وشمال الصعيد، ومائل للحرارة على السواحل الشمالية، شديد الحرارة على جنوب الصعيد.

توقعات حالة الطقس

كما توقعت هيئة الأرصاد الجوية أن يسود طقس معتدل ليلا على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى والوجه البحرى وعلى جنوب الصعيد، لطيف فى أول الليل مائل للبرودة فى آخره على السواحل الشمالية.

وتوقعت هيئة الأرصاد الجوية أن يسود طقس شديد الحرارة نهارا على سيناء، معتدل ليلا.

طقس القاهرة الكبرى

ويسود طقس غائم جزئى على القاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب سيناء وسلاسل البحر الأحمر غائم على السواحل الشمالية الشرقية والسواحل الشمالية الغربية وشمال الصعيد، مشمس جنوب الصعيد، ونرصد لكم حالة الطقس على مدار الـ24 ساعة من خلال فريق عمل بوابة "فيتو".

وتوضح هيئة الأرصاد المصطلحات التالية:

القاهرة الكبرى: "القاهرة، الجيزة، القليوبية".

إقليم الإسكندرية: "الإسكندرية، البحيرة، مطروح".

إقليم الدلتا: "الدقهلية، دمياط، الغربية، كفر الشيخ، المنوفية".

إقليم القناة: الإسماعيلية، بورسعيد، السويس، الشرقية، شمال سيناء، جنوب سيناء".

إقليم شمال الصعيد: "الفيوم، بني سويف، المنيا".

إقليم وسط الصعيد: "أسيوط، الوادي الجديد".

إقليم جنوب الصعيد: "سوهاج، قنا، الأقصر، أسوان، البحر الأحمر".

السواحل الشمالية: "مطروح، الإسكندرية، دمياط، العريش، رفح".

الساحل الشمالي الغربي: "مرسى مطروح، السلوم، الضبعة، سيدي عبد الرحمن، النجيلة، سيدي براني".

الساحل الشمالي الأوسط: "الإسكندرية، العلمين، مارينا، الحمام".

ساحل الدلتا الشمالي: "رشيد، جمصة، بلطيم، رأس البر، دمياط،عزبة البرج".

كما أعلنت هيئة الأرصاد الجوية حالة الطقس خلال الأيام المقبلة، حيث يسود طقس معتدل صباحا، حار نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري وشمال الصعيد، مائل للدفء على السواحل الشمالية، شديد الحرارة على جنوب الصعيد وجنوب الصعيد، معتدل ليلا.